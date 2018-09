Jovem é encontrada morta e amiga presa suspeita de alterar cena do crime

Vítima de 21 anos morava com a amiga e foi morta por esganadura

23 SET 2018 – Por RENATA VOLPE HADDAD – 11h:45 – Correio do Estado

Mayara Freitas, de 21 anos, foi encontrada morta ontem à tarde (22), no Jardim Pelicano, em Dourados. O corpo estava em cima da cama e foi encontrado pela amiga, que acabou sendo presa por ter mexido na cena do crime.

Segundo informações do site Dourados News, Mayara provavelmente foi morta na casa onde morava. Ao lado do corpo, havia manchas de sangue. A princípio, a amiga de 25 anos teria estranhado o sumiço de Mayara, e a encontrou morta dentro do quarto. As duas moravam juntas.

A Polícia Civil investigou e prendeu a jovem por tráfico de drogas e fraude processual. A perícia identificou que Mayara foi morta por esganadura e também teria levado socos.

Conforme informações policiais, a amiga disse ter chegado na casa por volta de 8h40 do sábado (22) e ao entrar no quarto, viu Mayara na cama. O ar condicionado estava ligado e a amiga acreditou que ela estivesse dormindo, e optou por dormir na sala para não acordá-la.

Ela disse ainda que por volta das 11h recebeu uma ligação de funcionária de um salão de beleza que perguntava de Mayara, pois a mesma teria marcado um horário no local e não havia aparecido e também não atendia o celular.

Diante disso, a amiga disse que se deslocou até ao quarto e notou queMayara estava morta. Durante levantamentos no local, a Polícia Civil encontrou três porções de maconha, no total de 50 gramas, papel para embalar entorpecente e ainda triturador, além de várias bitucas de cigarro.

A investigação da equipe está sob direcionamento da delegada da Mulher, Paula Ribeiro. Ela chegou à conclusão de que amiga alterou a cena do crime.

Ainda de acordo com informações da Polícia Civil, itens foram subtraídos do local, o que fez o crime ser tratado como latrocínio. Diante dos fatos, a amiga foi autuada por tráfico de drogas e fraude processual. O caso continua em investigação.