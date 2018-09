Traficante é preso transportando 902 quilos de maconha na BR-060

Suspeito receberia R$ 2 mil para levar droga até Goiânia

23 SET 2018 – Por RENATA VOLPE HADDAD – 11h:23 – Correio do Estado

Homem de 30 anos foi preso em flagrante transportando 902 quilos de maconha em um carro. A apreensão aconteceu no final da tarde de ontem (22), durante fiscalização de rotina da Polícia Rodoviária Federal (PRF), na rodovia BR-060, em Camapuã.

Segundo informações da PRF, os policiais abordaram um GM/Cobalt, com placas de Campo Grande, conduzido pelo traficante. O veículo estava carregado com grande quantidade de tabletes de maconha, no porta malas e no banco traseiro.

O suspeito informou que foi contratado por R$ 2 mil para levar o veículo de Ponta Porã até Goiânia, Goiás. Após pesagem, a droga totalizou 902 quilos.

A equipe constatou ainda que as placas eram falsas e o veículo era produto de roubo na cidade de Curitiba, Paraná.

O traficante, o veículo e a droga foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil em Camapuã.