Rodada com candidatos terá entrevista com Junior Mochi, na segunda (24)

23 SET 2018 – Por Redação – 15h:24 – Correio do Estado

Dando continuidade a rodada de entrevistas com os candidatos ao governo do Estado, na segunda-feira (24), o Jornal Correio do Estado conversa com o representante do MDB, Junior Mochi, que atualmente é presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul.

A entrevista está marcada para começar às 10h30 e terá 40 minutos de duração.

Os leitores e internautas interessados em participar devem encaminhar até meia hora antes (10h), perguntas pelo e-mail eleicoes2018@correiodoestado.com.br ou via whatsapp: (67) 9-9922-6705, colocando o assunto “Pergunte aos Candidatos ao Governo do Estado”, nome completo e a cidade onde mora.

A transmissão será por meio das redes sociais (Youtube – correioestado, Facebook – @correiodoestado e Instagram @correioestado), em parceria com a Rádio Mega 94 (Facebook – @mega94fm).

De acordo com as regras acordadas previamente, cada candidato terá direito a uma apresentação de um minuto, e em seguida, responderá a seis perguntas sorteadas em um universo de 21 (iguais para todos os candidatos e baseadas em reportagens sobre Mato Grosso do Sul já publicadas pelo Correio do Estado); quatro perguntas baseadas no plano de governo do candidato; e duas encaminhadas por internautas, que serão selecionadas .

A iniciativa tem objetivo de atender ao interesse da população em conhecer melhor cada plano de governo, atuando na interlocução de eleitores e representantes das coligações partidárias.

CRONOGRAMA

A série de entrevistas do Jornal Correio do Estado com os candidatos ao governo de Mato Grosso do Sul começou no dia 18 de setembro, com o Juiz Odilon de Oliveira (PDT), seguido por Humberto Amaducci (PT), Reinaldo Azambuja (PSDB) e Marcelo Bluma (PV).

O candidato do PSOL, João Alfredo encerra a rodada na terça-feira (25).