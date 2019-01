Prefeito de Japeri (RJ) é condenado por porte ilegal de arma

A Justiça determinou que Moraes pague uma multa no valor de cinco salários mínimos e preste serviços comunitários. Na sentença, a 1ª Vara Criminal de Nova Iguaçu determina a suspensão da prisão preventiva do prefeito.

Carlos Moraes foi preso em julho do ano passado pela Operação Sênones, que investigava a ligação de políticos com quadrilhas que comercializam drogas ilícitas na Baixada Fluminense. Durante o cumprimento de mandado de prisão, foram encontradas, na casa do prefeito, uma pistola calibre 9 milímetros, de uso restrito, e várias munições.

