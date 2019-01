Justiça decreta prisão preventiva de acusado de morte de jovem no Rio

Segundo a Delegacia de Homicídios da Capital, Leonardo Nascimento dos Santos, de 26 anos, foi preso em flagrante no dia 16 após ser reconhecido por quatro testemunhas. Posteriormente, sua prisão foi convertida para preventiva.

A família do suspeito procurou a imprensa nos últimos dias para dizer que ele é inocente. De acordo com os familiares, o jovem estava perto de casa na hora do crime. Imagens de câmeras de segurança recolhidas por parentes mostram Leonardo passando pela rua onde mora, na mesma hora do assalto.

Parentes e amigos de Leonardo protestaram contra sua prisão no domingo (20), em frente a Cadeia Pública José Frederico Marques, em Benfica, Zona Norte do Rio.

*Estagiária sob supervisão de Vitor Abdala