IFMS divulga na sexta nova data de concurso para Técnico em Agropecuária

Concurso para duas vagas, originalmente previsto para o dia 20 de janeiro, não foi realizado em virtude de problemas com a impressão da prova.

A Comissão Organizadora do Concurso Público para técnicos-administrativos em educação do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) divulgou nesta quarta-feira, 23, que o novo edital do concurso para o cargo de Técnico em Agropecuária será publicado até a próxima sexta-feira, 25.

Originalmente prevista para ser aplicada no último domingo, 20, a prova não pôde ser realizada devido a problemas na impressão. Com isso, os 183 candidatos presentes que concorrem às duas vagas ofertadas para o cargo não puderam participar do concurso.

Na nota publicada na Central de Seleção do IFMS, a Comissão informa, ainda, que os candidatos serão convocados para a nova prova por e-mail. Àqueles que não puderem participar será assegurada a devolução integral da taxa de inscrição paga. Será enviado um e-mail para que o candidato escolha a opção por nova prova ou devolução integral da taxa de inscrição.

Os candidatos devem continuar acompanhando as publicações na página do Concurso Público – Edital nº 67/2018, na Central, e manter e-mails e telefones atualizados na Página do Candidato.

Em caso de dúvidas, o contato deve ser feito pelo e-mail concurso2018@ifms.edu.br.

Concurso – O certame registrou 11.515 candidatos presentes. A abstenção média foi de 33%. No total, foram registradas 17.231 inscrições para as 45 vagas ofertadas para cargos de nível médio e superior.

As provas foram aplicadas na Universidade Uniderp, em Campo Grande, no período da manhã, para cargos de nível superior. Foram registrados 6.956 inscritos para as 23 vagas ofertadas.

Já no período da manhã, as provas foram para cargos de nível médio – entre eles, o de Técnico em Agropecuária. O certame contou com cerca de 10.300 candidatos para 22 vagas.

O gabarito preliminar foi divulgado na segunda, 21. A divulgação do gabarito definitivo e do resultado preliminar do concurso estão previstas para 12 de fevereiro.

A publicação e homologação do resultado final do concurso estão previstas para 22 de março.

