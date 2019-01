O Teatro Escola abre Processo Seletivo para Jovens Afrodescendentes e Estudantes de Escolas Públicas

O Teatro Escola inicia o processo seletivo de ensino regular gratuito a partir do dia 20 de janeiro, para novos alunos que desejem estudar no Teatro Escola Jorge Amado, trazendo o conceito de um espaço inovador, destinado aos estudos artísticos e culturais, com foco na cultura afro-brasileira, cujo público-alvo são jovens afrodescentes e estudantes de escolas públicas, de 14 a 24 anos. Neste ano, a escola traz algumas novidades, a exemplo dos cursos que passam a ter uma carga horária de 280 horas.

Outras grandes novidades são os cursos de Libras e de Técnico de Palco, que qualificarão mais ainda nossos estudantes. A escola conta, também, com os cursos de teatro, dança, fotografia, maquiagem, produção cultural, entre outros.

Além dos cursos de formação, oferecemos aos estudantes uma variedade de interdisciplinas como: práticas argumentativas, ética e estética, artes plásticas, assessoria de comunicação, comunicação e cultura, vivência de espaços culturais, cultura nordestina, cultura indígena, relações étnicas raciais, ciências políticas, produção de arte, inglês e muito mais. Além do mais, o Teatro Escola possui atividades extracurriculares, a exemplo de: eventos culturais, bate-papo, visitação guiada e oficinas.

O processo seletivo vai de 20/01 até 10/02, e os candidatos devem preencher a ficha de inscrição e enviar um vídeo respondendo a seguinte pergunta: “Porque você quer fazer parte do Teatro Escola Jorge Amado?”. O link para inscrição e o edital estão disponibilizados aqui no site e nas redes sociais.

Todo o processo seletivo conta com 4 etapas, entre as quais: prova escrita e entrevista presencial.

O Teatro Escola é um projeto social e o primeiro Teatro Escola do Norte-Nordeste, inovando ao transformar um teatro em uma escola artística de estudos culturais. Uma das vertentes do projeto é a humanização do ensino, que impacta direta e positivamente na aprendizagem do aluno.

Acreditamos que educação e cultura devem trabalhar de forma integrada, para desenvolvimento social dos jovens na sociedade, acentuando o pertencimento e identidade cultural dos nossos estudantes.

Serviço

O que: Processo seletivo Teatro Escola 2019

Onde: Teatro Jorge Amado

Endereço: Av. Manoel Dias da Silva, 2177 – Pituba, Salvador – BA, 41830-000

Quando: de 20 de janeiro a 10 de fevereiro

Inscrições: www.teatrojorgeamado.com.br