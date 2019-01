Aqui vai sua receita do dia!

Difficuldade : Média Rendimento : 6 porções Custo : Acessível Preparação : 45 min Cozimento : 20 min Espera : 1 h 30 min Para a massa areada

200 g de farinha

100 g de manteiga (cortada em pedaços)

Bata o ovo e o açúcar até branquear. Junte a farinha e o sal ao mesmo tempo. Misture com a ponta dos dedos para obter uma areia grossa. Adicione a manteiga. Amasse novamente. Quando a manteiga estiver misturada, forme uma bola com a massa. Deixe descansar por 1 hora na geladeira. Ponha as natas a ferver. Adicione o chocolate já fora do lume. Deixe derreter sem mexer. Junte tudo suavemente. Préaqueça o forno a 160 ° C. Forre os moldes para as tartelette com a massa areosa. Cubra com papel vegetal e frutos secos. Asse 15 min. Remova os frutos secos e o papel. Cozinhe por mais 3-5 minutos para obter um marron dourado. Deixe esfriar fora do forno. Recheie o fundo da massa com o ganache. Bata as natas. Incorpore delicadamente com o creme de castanhas. Mantenha as tartelletes no frio e a mousse de castanhas na geladeira.