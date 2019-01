Prefeitura de SP interdita ponte que liga Marginal Tietê à Dutra

A ponte interditada é um dos caminhos utilizados pelos motoristas para chegar ao Aeroporto Internacional de Cumbica, em Guarulhos (SP). Agentes da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) estavam no local no início da noite para orientar os motoristas.

A interdição ocorre após uma vistoria da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras (Siurb) apontar o rompimento da viga de apoio da estrutura no pilar junto à margem esquerda do Rio Tietê. “O problema é semelhante ao ocorrido no viaduto da Marginal Pinheiros, no entanto, a estrutura não cedeu e o pilar está preservado”, disse a prefeitura em nota.

A CET orienta que os motoristas utilizem como alternativa uma segunda ponte, que dá acesso à pista lateral da Dutra. Para poder acessar essa ponte, os veículos devem sair da pista expressa e passar para a central logo após a ponte da Vila Guilherme. Para o motorista que segue para a zona Leste pela pista expressa não há alterações.

Outra alternativa é seguir pela pista local da Marginal Tietê no sentido Ayrton Senna e acessar a pista lateral da Dutra pela Ponte do Tatuapé – Deputado Ricardo Izar.

Em 15 de novembro do ano passado, um viaduto na pista expressa da Marginal Pinheiros foi interditada após ceder cerca de dois metros. Um problema na estrutura do viaduto demandou obras emergenciais. A liberação ao tráfego deverá demorar cerca de quatro meses.