Bolsonaro, Duque e vice-presidente do Peru reiteram apoio a Guaidó

Ministra das Relações Exteriores do Canadá também estava presente

A reação ocorre poucas horas depois de Guaidó se declarar, durante manifestação na rua de Caracas, como presidente interino da Venezuela. Ele disse que vai promover novas eleições e também se comprometeu a anistiar militares que abandonarem o atual governo, de Nicolás Maduro.

“Nós daremos todo o apoio político necessário para que esse processo siga seu destino”, afirmou Bolsonaro, no vídeo postado na sua conta pessoal no Twitter. Mais cedo, o Itamaraty e o próprio presidente divulgaram manifestação em apoio a Guaidó.

Duque mencionou a preocupação com a população venezuelana. “[A Colômbia] acompanha o processo de transição até a democracia para que o povo da Venezuela se liberte da ditatura.” A Colômbia é o país que mais recebe pedidos de asilo e refúgio de imigrantes venezuelanos na região.

Para o Peru, que proibiu a entrada do presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, e seus assessores, reiterou a confiança em Guaidó. “Vamos apoiar essa transição democrática com todos os países e colaborando com o povo [venezuelano].”

Agenda em Davos

Ao longo do dia, Bolsonaro se reuniu com o presidente da Suíça, Ueili Maurer, o primeiro-ministro do Japão, Shinzo Abe, e o ex-primeiro-ministro do Reino Unido, Tony Blair. O presidente janta hoje com líderes da América Latina e novamente Venezuela será o tema principal.