Novo convênio garante descontos de até 15% em seguros para servidores públicos

Campo Grande (MS) – Parceria celebrada entre o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Administração e Desburocratização (SAD) com a Acsel Corretora de Seguros, representante da Porto Seguro, Itaú Seguros, e Azul Seguradora, oferece vantagens exclusivas para servidores públicos estaduais e seus dependentes.

Através do Programa Mais Benefícios, a Acsel oferece valores de 10% a 15% mais baratos que os praticados no mercado de seguradoras. “Estes descontos podem ser maiores, dependendo do bem segurado” destaca Roberto Prestes, diretor da corretora.

Em parceria com a Porto Seguro, Azul e Itaú, a Acsel oferece diversas opções de seguros. De acordo com Prestes, além dos tradicionais seguros de automóvel, residencial e de vida, a administradora oferta ainda seguro de viagem, condomínio, empresa e de equipamentos, permitindo o parcelamento em até 11 vezes e taxas diferenciadas para consórcios, financiamentos, refinanciamentos e cartões de crédito.

O secretário de administração e desburocratização, Roberto Hashioka, ressalta que a parceria é mais uma ação que reflete o compromisso do Governo do Estado com o funcionalismo. “Essa é mais uma iniciativa que integra essa nova política de valorização implantada pela gestão do governador Reinaldo Azambuja em prol do servidor público estadual” destaca.

Para mais informações sobre as vantagens oferecidas, acesso o Portal do Servidor, o site da Acsel Corretora, ou entre em contato através dos telefones (67)3301-7865, (67)99982-0716 ou (67)99983-0705.

Mireli Obando, Secretaria de Administração e Desburocratização (SAD)

Foto: Elaine Paes