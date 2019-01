Calor prossegue, mas deve chover em boa parte do Estado nesta sexta-feira

Campo Grande (MS) – Em Mato Grosso do Sul, áreas de instabilidades poderão se formar ao longo desta sexta-feira, deixando céu nublado com condição para pancadas de chuvas e trovoadas em grande parte do Estado, de acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec). Exceto nas regiões sul e sudoeste, que poderão ter céu parcialmente nublado e com baixa expectativa de chuva. A umidade relativa do ar no Estado poderá variar entre 45% a 95% e as temperaturas devem variar de 21°C a 35°C.

Paulo Yafusso, Subsecretaria de Comunicação (Subcom)