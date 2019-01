Nota de pesar pelo rompimento da barragem em Brumadinho (MG)

A Visão Mundial, organização humanitária cristã de desenvolvimento, advocacy e resposta a situações de emergência, lamenta a tragédia ambiental ocorrida em Brumadinho, Minas Gerais, e se solidariza com todas as vítimas, famílias e comunidades.

Trabalhamos na defesa da infância e entendemos que proteger a vida significa proteger a natureza como uma das manifestações do Criador. Por isso, assumimos um compromisso de apoio e assistência às crianças e famílias afetadas por essa terrível catástrofe.

A Visão Mundial está presente em 100 países do mundo atuando na prevenção e mitigação de acidentes ambientais. O comitê de emergência da Visão Mundial no Brasil já está em articulação com parceiros estratégicos para prover o que for necessário e amenizar os danos iniciais causados pelo rompimento da barragem de Brumadinho.

O compromisso com a vida deve estar acima de qualquer interesse, e nos posicionamos a favor de uma legislação de fiscalização ambiental mais rigorosa e preventiva, que evite catástrofes como essa e a perda irrecuperável de vidas humanas.

Sobre a Visão Mundial

A Visão Mundial Brasil integra a parceria World Vision International, que está presente em cerca de 100 países. No País, a Visão Mundial atua desde 1975 em 10 estados, beneficiando 2,7 milhões de pessoas com projetos nas áreas de educação, saúde/proteção da infância, desenvolvimento econômico e promoção da cidadania.

Seus projetos e programas têm como prioridade as crianças e adolescentes que vivem em comunidades empobrecidas e em situação de vulnerabilidade.

Nesses 42 anos de atuação no Brasil, a Visão Mundial se consolida como uma organização comprometida com a superação da pobreza e da exclusão social.

