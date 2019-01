Longevus reduz em 30 dias o processo que vai do plantio da MPB à desdobra do canavial

Aumentar a produtividade da cana-de-açúcar é um dos atuais desafios do setor sucroenergético. Com o auxílio de tecnologias, produtores e usinas buscam revitalizar processos, maximizar recursos e atingir maiores patamares de produtividade.

Nesse contexto, as mudas pré-brotadas (MPB) assumiram um importante papel na renovação e expansão dos canaviais brasileiros, sendo utilizadas em larga escala no plantio de Meiosi (método inter-rotacional ocorrendo simultaneamente) e Cantose, os quais reduzem o custo com o transporte de mudas e propiciam um melhor controle de qualidade e sanidade da muda a ser plantada, refletindo positivamente no canavial subsequente.

No processo, espera-se um rápido desenvolvimento das MPB’s e uma alta taxa na desdobra da Meiosi, o que possibilitará o corte e o replantio dessas mudas em um menor período possível e em larga escala (plantio comercial).

Os produtos da Linha Longevus, desenvolvida pelo Grupo Fertiláqua, contam com ácidos orgânicos e aminoácidos, provendo ação bioestimulante às plantas e reequilíbrio da microbiota do solo, além de contar com um aporte nutricional.

Longevus vem sendo utilizada no processo fabril e no plantio das mudas pré-brotadas, permitindo uma maior taxa de brotação das gemas e enraizamento nos tubetes, minimizando perdas de mudas na sua fabricação.

Quando no plantio, são tratadas novamente com Longevus, garantindo o pegamento e um rápido desenvolvimento vegetativo e do sistema radicular e elevando o padrão de vigor e uniformidade, o que resultará na redução do tempo de desdobra e estabelecimento do canavial de alta qualidade que o setor precisa.

Resultados obtidos a partir de trabalhos técnicos desenvolvidos pela empresa, apresentaram em média, uma redução de 30 dias para se fazer a desdobra da Meiosi quando utilizado o Longevus.

“Esse processo normalmente leva em torno de sete a oito meses, e a antecipação do estabelecimento do canavial comercial em 30 dias, gera, além de uma alta taxa de desdobra no plantio comercial, muitos benefícios ao setor de produção. Por exemplo: permite plantar em período de melhores condições climáticas para o desenvolvimento das plantas, o que resultará em um canavial com maior brotação inicial, mais vigoroso, com sistema radicular mais robusto e profundo, tornando esse canavial mais produtivo e longevo”, explica Alan Borges, gerente de desenvolvimento da Fertiláqua.

Sobre o Grupo Fertiláqua

Um dos maiores grupos de nutrição, fisiologia de plantas e revitalização de solo, a empresa Fertiláqua atua por meio das marcas Aminoagro, Dimicron e Maximus, a linha Longevus no segmento de cana-de-açúcar, e a linha Golden Seeds para sementeiras e produtores de sementes. A companhia pertence ao fundo de investimento Aqua Capital. Com mais de 300 colaboradores e presença em todo o Brasil, e em outros países da América Latina, a empresa investe em pesquisa, tecnologia e inovação.

A Fertiláqua conta com a sede administrativa em Indaiatuba/SP, fábricas em Cidade Ocidental/GO e Cruz Alta/RS, um centro de distribuição em Cuiabá/MT, dois Laboratórios de Análise de Sementes (LAS) e dois Centros de Inovação Tecnológica (CIT).

O grupo disponibiliza uma iniciativa pioneira, o Programa Construindo Plantas (PCP), com ações específicas em cada fase das culturas, do plantio à colheita, para potencializar o desenvolvimento de plantas mais eficientes, e um solo com melhores qualidades físicas, químicas e biológicas, buscando com isso sistemas com maiores potenciais produtivos e consequentemente rentabilidade.

Com o objetivo de reconhecer a qualidade das sementes de soja no mercado brasileiro, foi criado pelo grupo o selo Sementes de Verdade. Mais informações no website: www.fertilaqua.com.

Informações para Imprensa:

Alfapress Comunicações

Camila Lopes (19) 2136-3516 / (19) 99782-7491

camila.lopes@alfapress.com.br