Andradina-SP: Nebulização contra a dengue continua nesta segunda em novos bairros

O Governo de Andradina através da Secretaria de Saúde e Higiene Pública informa que a aplicação de inseticida ambiental com o apoio da Sucen (Superintendência de Controle de Endemias), continua nessa segunda-feira (28) nos bairros Benfica, Vila Botega, Stela Maris, Gasparelli e Barbaroto, totalizando mais 7064 imóveis. O trabalho será realizado de segunda (28) a quarta-feira (30).

Após o decreto de estado de emergência emitido pela prefeita Tamiko Inoue, as ações de combate foram ampliadas. Os bairros Piscina, Peliciari e Pereira Jordão, somando 8284 imóveis, já receberam a nebulização até esta sexta-feira.

Já nos dias 4, 5 e 6 de fevereiro (segunda a quarta-feira), é a vez dos bairros Passareli, Alvorada, Jardim Europa, São João e Pereira Jordão, conferindo 7001 imóveis.

E nos dias 11, 12 e 13 de fevereiro (segunda a quarta), a cidade será fechada no Parque Urubupungá, Vila Messias, São Gabriel, Vila Rondon, Vila São Pedro, Alto dos Ipês, Jardim Brasil, Tulipas, Morada do Sol, Santa Cecília e Castanheira, contabilizando 5948 imóveis.

É recomendado que os moradores fiquem dentro de suas casas com portas, janelas e box dos banheiros abertos. Colchas de cama devem estar levantadas, alimentos, frutas e bebedouros de animais devem estar cobertos e as roupas devem ser retiradas do varal mesmo estando molhadas. É importante também que crianças e animais não sigam a viatura.

“Estamos em estado de alerta e precisamos cada vez mais da colaboração da população quanto a limpeza dos quintais, principalmente de casas que estão desocupadas. A nebulização veicular noturna, além de ser mais eficaz nesse período para que o veneno não evapore com o forte calor do dia, ainda facilita a vida dos moradores que estão em suas residências para abrir portas e deixar o veneno agir no interior dos imóveis”, explica o secretário de Saúde, Marcelo Gimenez, ressaltando que a nebulização atinge o mosquito e não a larvar, e que o morador deve continuar atento aos criadouros do Aedes Aegypti depois da ação.

O Governo de Andradina vem fazendo diversas ações para diminuir os casos de dengue, como o mutirão realizado nos bairros Vila Botega, Stela Maris, Jardim Brasil e que vai seguir para outras regiões da cidade, além do trabalho constante dos agentes de Saúde e Endemias, e dos setores responsáveis pela fiscalização e limpeza de terrenos que estão irregulares.

