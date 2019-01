Hoje tem Guig Ghetto animando festa em Santo Amaro. Domingo é a vez do Zen!

A banda Guig Ghetto já está aquecendo as turbinas para o Carnaval 2019. E para essa semana, a primeira parada será AMANHÃ, sábado (dia 26), em Santo Amaro, no recôncavo baiano, onde anima a tradicional Festa da Purificação. Já no domingo, dia 27, falcão e sua banda retornam à Salvador para comandar o ‘Domingo do Zen’, no Zen Salvador, Rio Vermelho.

O evento mais procurado nas noites de domingo na capital baiana promete encerrar o final de semana com chave de ouro. Para os shows, a Guig está preparando um repertório dançante e cheio de sucessos.

No setlist, estarão hits do pagode, além de sucessos de carreira como “Pressão”, “Calma”, “Quem é que Balança o Povo” e “Arrastão da Guig”. Isso sem falar na atual música de trabalho, “Desce sem Vergonha”, carro chefe dos shows!

Serviço:

Domingo do Zen – Guig Ghetto + DJ Rodrigo Fiúza

Zen Salvador, Rua Conselheiro Pedro Luiz, 314 – Rio Vermelho.

Domingo, 27 de janeiro de 2019, a partir das 20 horas.

Ingressos: R$ 65 (fora da lista) / R$ 45 (lista) / R$ 25 (vip)

Informações e reservas: (071) 3335-3335 / 9 9953-6575(whatsapp)