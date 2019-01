Essa conta não pode vir para o governo, diz Mourão sobre barragem

Mourão acrescentou que o governo poderá liberar recursos para auxiliar o município, caso seja necessário. “É óbvio que se houver necessidade, o governo, dentro das suas possibilidades, vai enviar recursos”. Ele destacou ainda que a barragem que se rompeu na manhã de hoje (25) no município mineiro teve um grau de impacto ambiental menor do que o ocorrido em Mariana (MG), em 2015.

“Acho que a tragédia é menor do que [a] de Mariana, por característica da barragem. Mas o governo já agiu com velocidade. Criou gabinete de crise, despachou três ministros responsáveis pela área para lá, o presidente vai lá amanhã. Tudo que está ao nosso alcance está sendo feito”.

Duzentas pessoas estão desaparecidas. Segundo o presidente da Vale do Rio Doce, Fábio Schvartsman, a maioria das vítimas é de funcionários da empresa. De acordo com ele, cerca de 300 pessoas trabalhavam no local no momento do acidente. De acordo com ele, aproximadamente 100 pessoas foram localizadas. Schvartsman disse que a empresa montou um gabinete de crise e presta assistência às vítimas.