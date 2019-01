MS no Campo destaca como a abertura de novas agroindústrias no interior do Estado impactam de forma positiva

Fonte: Portal do Governo de Mato Grosso do Sul 40 visualizações

Campo Grande (MS) – Mato Grosso do Sul registrou o melhor índice de abertura de empresas dos últimos quatro anos, mais de seis mil novas empresas. E os bons resultados também se refletem no meio rural. No MS no Campo desta semana o secretário adjunto de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar, Ricardo Senna, fala sobre as políticas de incentivos à abertura de novas agroindústrias e ainda sobre os reflexos positivos para a economia dos municípios e do Estado.

Já o diretor presidente da Agraer/MS, André Nogueira, explica como a Agência vem atuando, através de seus técnicos, para auxiliar no processo de instalação dessas agroindústrias, desde a escolha de qual a melhor atividade até a comercialização da produção.

O programa traz ainda todas as informações sobre a reunião da Ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina Correa da Costa Dias, com representantes da cadeia produtiva do leite no Mato Grosso do Sul. Foi apresentada à ministra uma lista de reivindicações, dentre elas a prorrogação das DAP´s, que vencem todas em fevereiro.

A solicitação foi prontamente atendida, e está entre as 35 metas prioritárias do Governo Federal, anunciadas esta semana pelo Ministro Chefe da Casa Civil Onyx Lorenzoni.

E o programa ainda traz a “Agenda Rural” com informações sobre os principais eventos que movimentam o setor agropecuário no Estado e no País.

Semanalmente distribuído para aproximadamente cem emissoras de rádio parceiras, com alcance nos 79 municípios por meio de frequência FM, o programa ainda é disponibilizado para download no portal oficial do Governo de Mato Grosso do Sul, Portal MS.

A produção, reportagem e apresentação é da jornalista Katiuscia Fernandes, com edição de Fernando Blank, e conta com apoio da Agência Estadual de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural (Agraer) e Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal (Iagro), ambas ligadas à Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro). Ouça agora.

Katiuscia Fernandes – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)