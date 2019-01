Campo Grande MS: Feira de Calçados, Couros e Acessórios é vitrine para atração de novos investimentos

Ao abrir a 8ª edição da Feicc-MS (Feira de Calçados, Couros e Acessórios de Mato Grosso do Sul), que começou neste domingo (17/01) e prossegue até terça-feira (29/01), no Centro de Convenções e Exposições Albano Franco, em Campo Grande (MS), o presidente do Sindical/MS (Sindicato das Indústrias de Calçados do Estado), João Batista de Camargo Filho, destacou a importância do evento para divulgar as potencialidades estaduais e atrair novos investimentos.

“Essa feira tem dois grandes objetivos: trazer lojistas de todo o Estado para que em um único lugar façam seus pedidos da nova coleção, porque aqui temos reunidos 60 expositores com mais de 175 marcas; e mostrar Mato Grosso do Sul para essas empresas que vem apresentar seus produtos aqui e tentar atrair novas indústrias”, afirmou João Batista de Camargo Filho.

Ele lembrou que nos quatro anos de Feicc-MS cinco indústrias decidiram se instalar em Mato Grosso do Sul. “Claro que houve diversas conversas e negociações para isso, mas o namoro inicial aconteceu por conta da feira. Essas cinco indústrias geram hoje 1.150 empregos diretos no Estado, contribuindo para o nosso desenvolvimento”, completou.

Com projeção de movimentar algo entorno de R$ 15 milhões de 27 a 29 de janeiro, o evento é voltado exclusivamente para os lojistas de calçados, couros e de acessórios do Estado e será realizado sempre das 8 às 19 horas. De acordo com o presidente do Sindical/MS, a realização da 8ª edição é resultado do sucesso das sete primeiras edições.

“Mais uma vez vamos realizar a Feira no Albano Franco, que já é um espaço conhecido pelos empresários de todo o Estado e, além de ser bem mais amplo e agradável, tem toda a infraestrutura necessária para receber os lojistas visitantes, bem como os expositores”, afirmou João Batista de Camargo Filho, acrescentando que a expectativa é de receber mais de 200 lojistas dos 79 municípios do Estado e 900 pessoas circulando no local durante os três dias da Feira de Calçados.

Autoridades

Presente ao evento, o prefeito de Campo Grande, Marquinhos Trad, reforçou que a Feicc-MS é a grande oportunidade para que os lojistas e empresários de Mato Grosso do Sul possam adquirir produtos de qualidade e confiabilidade. “A Prefeitura tem programa de atração de novas indústrias em que empresários podem solicitar terrenos para a atração de novos investimentos e essa solicitação é analisada por uma série de órgãos”, comentou.

Para o deputado estadual Paulo Corrêa, que é presidente da Comissão Permanente de Turismo, Indústria e Comércio da Assembleia Legislativa, o segmento calçadista é extremamente importante para a economia de Mato Grosso do Sul. “Todos os anos a Feicc-MS é um sucesso e esse ano deve ser ainda mais, já que vivemos um novo momento no Brasil. Esse evento com certeza é uma vitrine para atração de novos investimentos. Somos referência com relação a eventos desse tipo e o presidente do Sindical-MS, João Batista de Camargo, tem se empenhado para isso”, salientou.

Na mesma linha, o superintendente de indústria, comércio, serviços e turismos da Semagro (Secretaria Estadual de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar), Bruno Gouvêa, reforçou que a cadeia calçadista envolve segmentos industriais e, principalmente, estabelecimentos comerciais, que são grandes geradores de emprego e arrecadadores de tributos.

“No entanto, percebemos uma desaceleração nesse segmento, que já não vem mais gerando tantos novos empregos. Em vista disso, o Governo do Estado está fortemente empenhado na atração de novos investimentos para Mato Grosso do Sul e temos incentivos fiscais e linhas do FCO (Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste). Acreditamos que feiras como essa são fundamentais para divulgarmos nossas oportunidades e potencialidades”, pontuou Bruno Gouvêa.

Parceiros

Apoiador da Feicc-MS em todas as suas edições, o Senai levou para o evento um estande apresentando seus produtos na linha educacional e de consultoria. “Estamos em parceria com os segmentos de calçados tentando fazer com que as indústrias que estão se instalando no Estado possam usufruir dos produtos e serviços do Senai, tanto na área de qualificação profissional, com nossos cursos, como na área de consultorias”, disse o diretor-regional do Senai, Rodolpho Caesar Mangialardo.

Ele acrescente que o prefeito Marquinhos Trad destacou que o alto custo com energia elétrica tem sido um dos fatores que dificultam a atração de novos investimentos para o Mato Grosso do Sul, mas o Senai também já tem a solução para esse gargalo. “O Senai tem o programa de eficiência energética como solução para os empresários que buscam diminuir seus custos”, itou, colocando a instituição à disposição dos empresários interessados.

Representando os patrocinadores do evento, o presidente do Sicredi Campo Grande, Wardes Conte Lemos, destacou a oportunidade de apresentar os princípios da cooperativa para os empresários presentes no evento. “Pela primeira vez estamos participando dessa feira, que é um segmento muito importante e nosso interesse aqui é mostrar o Sicredi aos lojistas e representantes como uma opção a mais no setor bancário comercial, porque além de termos um banco, somos uma instituição financeira cooperativa”, concluiu.

Além do Sicredi, a Feicc-MS tem os patrocínios da Marfil Móveis, VitLog Transportes, Café 3 Corações, Rotoplast Climatizadores Evaporativos e Perfect Instalações Comerciais e apoio da Fiems, Sebrae/MS, CDL Campo Grande, Governo do Estado, Prefeitura de Campo Grande e Mega Stands.

