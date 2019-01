NOVA ALVORADA DO SUL-MS: PRF vai atender acidente e encontra uma tonelada de maconha em caminhonete

Além da droga, veículo levava munições apropriadas para pistola

27 JAN 2019 – Por RAFAEL RIBEIRO – 15h:18 – Correio do Estado

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu, no início da manhã deste domingo (27), em Nova Alvorada do Sul, mais de uma tonelada de maconha que estava em uma caminhonete acidentada.

A Central de Comando e Controle informou à equipe de plantão que uma caminhonete havia se acidentado no km 394 da BR-163.

Ao chegar ao local, os policiais se depararam com um acidente tipo saída de pista, onde o condutor não se encontrava.

A caminhonete, uma Chevrolet/S10 LT, com placas de Dourados, estava carregada com vários tabletes de maconha, que se espalharam na vegetação com o acidente. Ao todo, o entorpecente somou 1.218 quilos.

No interior da cabine, os policiais ainda encontraram um par de placas de Campo Grande, o que sugere que o motorista trocava as placas para dificultar a fiscalização policial. Foi encontrado também uma caixa contendo 96 munições de calibre ponto 22.

Em verificação aos sinais identificador veicular foi constatado que a caminhonete era adulterada com placas originais de Rio Claro (SP), com ocorrência de roubo em abril de 2018.

O veículo, a maconha e as munições foram entregues na Delegacia de Polícia Civil em Nova Alvorada do Sul.