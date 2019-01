Campo Grande MS: Capital perdeu R$ 24 milhões com diminuição de ICMS, reclama prefeito

Prefeito de Campo Grande, Marquinhos Trad (PSD) discursa durante abertura da Feira de Calçados. (Foto: Divulgação/Fiems).

O prefeito de Campo Grande, Marquinhos Trad (PSD), afirmou que a Capital perdeu R$ 24 milhões em 2018, em virtude da queda no repasse de ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços), por parte do Governo de Mato Grosso do Sul.

“Já falei com o governador [Reinaldo Azambuja (PSDB)] que temos de achar uma alternativa sob o risco de machucar cada vez mais e inconsistentemente os cofres da cidade”, disse o chefe do Executivo municipal durante abertura da Feira de Calçados, no Centro de Convenções Albano Franco, neste domingo (dia 27).

O prefeito citou que todo dinheiro que chega ao Estado e à União sai dos municípios. Mesmo assim, a parte que tem de voltar às cidades é reduzido. Há dez anos, Campo Grande acumula perdas significativas de ICMS, cujo rateio é feito pelo Estado aos municípios.

De 2018 para 2019, o percentual foi reduzido de 21,12 para 20,17%. Marquinhos destaca, ainda, que a situação ainda é pior ao considerar que a cidade arca com despesas de outros municípios, como na saúde – a Capital tem gestão plena no setor e, por isso, banca pagamentos a hospitais que recebem diariamente pacientes do interior.

Campo Grande News