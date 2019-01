Após tragédia, família leva neto para plantar pau-brasil e ensina a preservar

Professora Nazira ao lado do neto, de 5 anos, após plantar árvore em terreno do Bairro Vilas Boas. (Foto: Kísie Ainoã)

A cena de uma família plantando árvore, às 8h da manhã, é razão para acreditar em um mundo melhor no futuro. Enquanto muita gente ficou em casa, a professora Nazira Dolaboni, de 59 anos, saiu com o filho Jacob e o neto Benício, com destino a uma área do Bairro Vilas Boas para plantar uma árvore. O objetivo era ensinar à criança sobre a importância de preservar a natureza, para um amanhã diferente, longe das tragédias ambientais.

Mãe e filho costumam cultivar plantas no bairro, e incentivam moradores a plantarem em terrenos abertos, especialmente, áreas que pertencem a prefeitura de Campo Grande e com destinos incertos. Mas, neste sábado (26), o start para pular cedo da cama foi a tristeza com o rompimento da barragem de Brumadinho (MG), que deixou mais de 300 pessoas desaparecidas, na última sexta-feira (25).