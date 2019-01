Costa Cruzeiros amplia presença na América do Sul com temporada mais extensa em 2019/2020

Os navios Costa Fascinosa e Costa Pacifica realizam viagens por águas sul-americanas até meados de abril de 2020. Com 22 noites a mais de operação, companhia aumenta a oferta de roteiros para o público brasileiro, incluindo uma programação inédita de Páscoa. Para o lançamento da temporada 2019/2010, a Costa garante benefícios exclusivos para reservas no período de 28 de janeiro a 2 de março de 2019

São Paulo, 28 de janeiro do ano 2019 – O público sul-americano terá mais oportunidades para viajar a bordo da Costa Cruzeiros no verão 2019/2020. Os navios Costa Fascinosa e Costa Pacifica estarão na América do Sul entre dezembro de 2019 e abril de 2020, realizando roteiros por diferentes destinos brasileiros e pela região do Prata – Buenos Aires e Montevidéu.

Com embarque de Santos, o primeiro cruzeiro regular do Costa Fascinosa será em 7 de dezembro de 2019. Ao longo da temporada, o transatlântico visitará as cidades de Salvador, Rio de Janeiro, Balneário Camboriú, Porto Belo, Ilhabela, Ubatuba, Ilha Grande, Búzios e as capitais argentina e uruguaia em viagens de três a oito noites.

O último roteiro do Costa Fascinosa parte do porto santista em 6 de abril de 2020 com uma programação inédita de Páscoa. Diversas atividades especiais serão organizadas em oito noites. O cruzeiro terá escalas em Buenos Aires e Montevidéu. O Costa Fascinosa também será palco para o temático Dançando a Bordo. Em sua 17ª edição, a viagem sai de Santos no dia 31 de março de 2020, e passa por Búzios, Salvador e Ilhabela.

Após dois verões seguidos no Caribe, o navio Costa Pacifica volta à América do Sul para cruzeiros de oito noites pela região do Prata, com embarques do Rio de Janeiro, Buenos Aires e Montevidéu. Assim como o Costa Fascinosa, o Costa Pacifica realizará os tradicionais roteiros de Carnaval e de Réveillon com parada na praia de Copacabana para o espetáculo da queima de fogos.

A temporada 2019/2020 ainda será marcada pelos cruzeiros de travessia entre Itália-Brasil e Brasil-Itália. Esses cruzeiros permitem ao turista conhecer diferentes lugares no mundo de uma única vez. Entre os destinos percorridos: Savona, Marselha, Barcelona, Málaga, Cádis, Las Palmas, Tânger, Arrecife, Santa Cruz de Tenerife, além das cidades brasileiras de Recife, Maceió, Salvador, Ilhéus e Rio de Janeiro.

“A América do Sul é um mercado estratégico para a Costa Cruzeiros. Na próxima temporada teremos 22 dias adicionais de operação, navegando quase um mês e meio a mais em comparação à temporada 2017/2018. Depois de muitos anos, ficamos felizes pela nossa presença em águas brasileiras até meados de abril e por poder oferecer um cruzeiro de Páscoa, com 8 noites”, destaca Dario Rustico, presidente executivo da Costa Cruzeiros para a América do Sul e Central.

PROMOÇÕES

As reservas a bordo do Costa Fascinosa e Costa Pacifica já estão disponíveis no site www.costacruzeiros.com.br e também pelo portal CostaExtra (www.costaextra.com.br), exclusivo para as agências de viagens. Para o primeiro mês de lançamento da temporada 2019/2020, a Costa garante benefícios exclusivos aos seus hóspedes.

Ao adquirir uma cabine externa ou interna no plano de serviços Comfort Classic ou Comfort Premium, o hóspede tem direito a um upgrade. Ao comprar uma cabine interna, ele será destinado para uma cabine externa; e na compra de uma cabine externa, o upgrade será para uma cabine com varanda. A promoção é válida para as cabines sem numeração, ou seja, o passageiro não poderá selecionar a numeração da cabine.

Já o hóspede membro do CostaClub, programa de fidelidade da companhia, é contemplado com créditos que variam de R$ 300 (categorias Aqua e Coral) e R$ 450 (Perla e Perla Oro) a R$ 600 (Diamante) para gastos com serviços a bordo.

As duas promoções são cumulativas e válidas para os cruzeiros a bordo dos navios Costa Fascinosa e Costa Pacifica adquiridos no período de 28 de janeiro a 2 de março de 2019, exceto as saídas de Réveillon. As viagens estão em Reais e os trechos aéreos podem ser adquiridos juntamente com os roteiros marítimos em até 10 vezes sem juros no cartão de crédito.

Costa Fascinosa (com 113.216 t e capacidade para 3.800 passageiros)

Com capacidade para 3.800 hóspedes, o Costa Fascinosa reflete o conceito de navio-destino com inúmeras atrações e atividades a bordo. Baseado nos filmes clássicos, o transatlântico conta com cinema 4D, simulador de Grand Prix, Samsara Spa, quatro piscinas, cinco restaurantes, 13 bares, teatro, Squok Club, toboágua e cassino.

Costa Pacifica (com 114.500 t e capacidade para 3.800 passageiros)

Inspirado na música, cada área do navio tem um nome melódico e conta com trilha sonora exclusiva criada pelo maestro italiano Mauro Pagani. O navio presta homenagem a artistas consagrados como Mozart, Beethoven, Beatles, Frank Sinatra, Vinicius de Moraes e Tom Jobim. O transatlântico reúne o Samsara Spa, academia, quatro piscinas, cinco jacuzzis, área de realidade virtual, espaço para crianças com piscina, 13 bares e cinco restaurantes, teatro, cassino, discoteca e área de compras.

Sobre a Costa Crociere

A Costa Crociere é a companhia marítima italiana integrante da Carnival Corporation & plc, a maior empresa de cruzeiros do mundo. Há 70 anos a frota da Costa Crociere navega pelo mundo e oferece o melhor do estilo italiano, da hospitalidade a alta gastronomia, fazendo das férias uma experiência única a bordo. As embarcações incluem o que há de mais moderno em diversão, além de oferecer opções para aqueles que desejam relaxar. Possui 14 navios em serviço, a maior frota da Europa.

Além disso, dois navios de última geração serão entregues em 2019 e 2021: eles apresentam um “projeto verde” revolucionário e será conduzido por gás natural liquefeito (GNL), combustível fóssil mais limpo do mundo, o que representa um grande avanço ambiental. A Costa reflete a excelência italiana surpreendendo seus clientes todos os dias com experiências de férias únicas e inesquecíveis graças aos 27.000 associados de Costa em todo o mundo que, por sua vez, trabalham todos os dias para oferecer o melhor da Itália em férias de cruzeiro por meio de 140 itinerários diferentes, 261 destinos e 60 portos de embarque.

Fn | Porta Voz Comunicação Integrada