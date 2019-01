VOLTA ÀS AULAS. E AGORA?

A volta às aulas na educação infantil sempre traz muitas expectativas, principalmente para os pequenos que iniciam uma nova fase. Este é momento de ansiedade e medo também para os pais, que sentem muita insegurança ao deixarem seus filhos sobre a responsabilidade de outras pessoas. No Colégio Mary Ward, localizado no Tatuapé, em São Paulo, não é diferente: algumas crianças chegam bastante tensas, outras assustadas. Há também aquelas muito eufóricas.

Segundo a coordenadora pedagógica da Educação Infantil e Ensino Fundamental I, Adriana Santos Meneguello, é comum que as crianças se sintam inseguras na volta às aulas, pois estão longe da mãe, da casa, dos brinquedos preferidos, uma vez que este é também o início de um novo ciclo em suas vidas.

Por isso, para fazer com que esta experiência seja bastante positiva, o Colégio realiza várias atividades lúdicas e atraentes, como oficinas de pintura, rodas de conversas, contação de histórias, brincadeiras. “Todas essas atividades proporcionam um maior entrosamento entre os alunos e faz com se conheçam melhor e se sintam mais seguros e confiantes,”, ressalta Adriana.

Perfil Mary Ward

O Colégio Mary Ward é uma instituição que desenvolve seus trabalhos de educação há 79 anos, no bairro do Tatuapé, zona Leste de São Paulo. Com uma infraestrutura diferenciada e instalações de alto padrão, a escola oferece ensino desde a Educação Infantil até o Ensino Médio, e tem como proposta pedagógica a formação de cidadãos que sejam agentes eficazes de transformação com a promoção de valores de fraternidade, humanismo social, caridade, solidariedade, gratuidade, respeito ao diferente, compreensão e tolerância.

