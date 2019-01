Flerte Flamingo anuncia retorno à Commons!

Depois do sucesso do último final de semana, o Flerte Flamingo, considerado um dos nomes que compõe o novo som da Bahia, acaba de confirmar uma nova apresentação na Commons Studio Bar, no Rio Vermelho! A data escolhida foi 16 de fevereiro, um sábado, e promete ser mais uma noite de ainda mais diversão e música boa. Para o show, o Flerte apresentará um repertório com canções dos seus EP’s, inclusive o recém-lançado, batizado de “Mais Duas Músicas de Flerte Flamingo”.

