Rituais Cafés Especiais e restaurante BIO apresentam opções de cafés refrescantes para o verão

Inspirada pela estação mais quente do ano, a 3 Corações, marca líder em cafés no Brasil, em parceria com o restaurante BIO, de Alex Atala, e que tem Raul Godoy como chef executivo, traz uma nova experiência para os apaixonados por café: um cold brew, o café extraído a frio, por meio do método Mizudashi, que mantém o café em contato com a água por 12 horas. Ideal para ser consumida nos dias mais quentes, a bebida será oferecida pela casa em duas versões: pura, com gelo (R$ 7) ou em um drink criado exclusivamente para o BIO (R$ 8), que leva o cold brew, suco de laranja, laranja cristalizada e embiriba, uma especiaria aromática que potencializa ainda mais a sensação de frescor. O grão utilizado para o preparo é o Rituais Orgânico, um café especial que obteve 85 pontos na avaliação sensorial realizada pelo Q-Grader, profissional certificado na avaliação sensorial de cafés, da marca. Na extração a frio, suas notas doces são potencializadas e remetem a frutas secas e cacau, resultando um café encorpado e com acidez delicada. A bebida está entre as sugestões especiais da casa e pode ser degustada em diversos momentos do dia, pois se harmoniza perfeitamente com itens de café da manhã da casa, como o pão de queijo e o pão de mandioca ou pratos leves, como saladas e sanduíches. O restaurante BIO fica na Av. Horácio Lafer, 38, Itaim Bibi, em São Paulo, e o drink ficará disponível na casa por tempo limitado. Rituais Cafés Especiais

Rituais Cafés Especiais é a nova linha da 3 Corações, lançada para convidar os consumidores a ter novas experiências com cafés 100% arábica, plantados e colhidos nas mais nobres regiões cafeeiras do Brasil. Os produtos carregam importantes certificações, que garantem alta qualidade e rastreabilidade, como da Associação Brasileira de Cafés Especiais (BSCA), além de processo produtivo responsável, pela Rainforest Alliance.

A linha possui um portfólio para apaixonar ainda mais todos os amantes da bebida, com versões em cápsulas compatíveis com todas as máquinas multibebidas TRES, para café torrado e moído ou em grãos, que podem ser encontradas no varejo ou nos canais de food service, como é o caso dos microlotes. São cafés com, no máximo, 21 sacas, tratados de forma diferenciada pelo produtor, que cultiva, colhe e processa esse volume com extremo cuidado, graças ao pequeno volume. Esses cafés desenvolvem características particulares, muitas vezes raras, que variam de acordo com a safra, as variedades da espécie, o microclima da região e as formas de processamento, que separam o grão de todo o restante do fruto do cafeeiro.