Ordens e orientações: líder, escolha as palavras certas

1-Assunto prioritário, não mande recado. Fale diretamente ao executor em alto e bom-som afim de que a ordem seja compreendida e a missão cumprida.

2-Coerência. A ordem dada hoje, caso repetida amanhã, será exatamente a mesma, quer seja no estilo, forma ou método. Coerência: “impressão digital” do líder.

3-Se você, líder, tem um serviçal, dá uma ordem de execução de um trabalho e ele o repassa para outro executar, sem dúvida, esse serviçal para lhe servir não serve…

4-Ordens exaradas, ordens cumpridas. O desacato ou recusa do executor, sem a imediata reprimenda, reduz a moral do líder e não tarda a transformá-lo num mero palestrante sem ouvintes…

5-Cultive afetividade e integração com os demais escalões da empresa. Amistosidade, temperança e compreensão para resolver problemas são formas de tornar fáceis as coisas complexas.

6-Quando uma ordem é vital, deve ser dada de forma clara, indubitável. Circulares, memorandos, e-mails são alguns recursos para esse fim, e asseguram contra alegações de desconhecimento ou de que o líder não “disse o que disse”…

7-Tenha a virtude da paciência nas palavras e nas ações. Líder que, à dificuldade do liderado responde “se vira”, “o problema é seu…”, ou, “eu já expliquei uma vez, não vou explicar duas…”, se esquece que, além de prejudicar a produção, prejudica a empresa e a si próprio.

8-Que resultado prático alguém consegue com a estupidez? Usar o tacão verbal, a intimidação, a pressão, não faz parte do manual de conduta do líder moderno. Ao contrário, o convencimento se faz pela palavra bem expressada, pela educação, tranquilidade e consideração.

9-Prerrogativas. Simpatia, afinidades, interesses outros entre líder e liderados que a estes permitam privilégios (ordens de serviços mais fáceis, mais vantajosos…), podem desencadear protestos dos não privilegiados. Há que evitar-se essa postura para não “contaminar” o ambiente.

10-Prepotência. Não distribua ordens prepotentemente, como se falasse a neófitos. Seus funcionários merecem consideração. Faça-o com o sentimento que eles são parceiros, seu braço direito. Bem tratá-los é ser bem tratado e, ao final do dia olhando o setor com alta produção refletir sorridente: “missão cumprida”!

Por Inácio Dantas

Do livro “Ser Líder. Pequena bíblia do Líder”

