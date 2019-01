Acibalc empossa nova diretoria e coordenadores de núcleo em fevereiro

A gestão 2019/2020 da Associação Empresarial de Balneário Camboriú e Camboriú (Acibalc) será comandada pela empresária Maria Pissaia, que toma posse oficialmente no dia 15 de fevereiro. A cerimônia acontece a partir das 20h, no Espaço FG Sul, em Balneário Camboriú. Na ocasião, também assumirão os cargos os novos diretores que representam as pastas de assuntos inerentes a classe empresarial, o Conselho Fiscal e os coordenadores dos Núcleos.

Maria Pissaia é natural de Descanso (SC), mas há quase uma década vivencia o associativismo em Balneário Camboriú. Sócia-proprietária do Grupo Preze, a presidente substitui o empresário Augusto Munchen, da Sol Motos. Com grande expectativa para a nova gestão, Maria pretende focar principalmente no fortalecimento do microempreendedor e no contato direto com a sociedade civil. “A Acibalc visa fortalecer a classe empresarial dos municípios, por isso um de nossos principais objetivos durante a gestão é ampliar a visibilidade da nossa marca para que toda a sociedade tome conhecimento dos nossos empresários. Uma de nossas ações será a realização de eventos nos bairros para capacitação, além de apresentar a entidade, mostrando aos microempreendedores os benefícios de participar e as soluções que temos disponíveis”, ressalta.

A presidente prevê também o acompanhamento nas gestões do município de Balneário Camboriú e Camboriú. “A gente precisa acompanhar essas ações de melhoria nas cidades, principalmente as ações que fortaleçam os empresários. Pretendemos participar de fóruns, comitês e reuniões que visam estimular e melhorar nossa cidade. A Acibalc vem numa crescente de reconhecimento na sociedade, então o que a gente quer é continuar fortalecendo nosso empresário, buscando ações para gerar negócios entre os associados, através de uma rede de networking, onde você incentiva as pessoas a participarem”, finaliza.

A nova Vice-Presidente de Desenvolvimento Empresarial Sustentável, Elizangela Cardoso, superintendente do Balneário Shopping, reforça a importância de se estar ligado a uma causa. “Sempre acreditei na força do associativismo e na importância que as entidades representativas tem no desenvolvimento de uma cidade. Aceitar o convite da Presidente Maria e poder contribuir e aprender com uma entidade já consolidada como a Acibalc, é inspirador. Temos muitas experiências para compartilhar e estaremos focados em fortalecer a economia de Balneário Camboriú e Camboriú e contribuir cada vez mais com o crescimento sustentável das duas cidades”, destaca.

Interessados em participar do evento de posse podem adquirir os convites na sede da Acibalc, pelo valor de R$ 98, que inclui uma sequência gastronômica, além de bebidas. A Acibalc fica localizada na rua 1542, número 715, sala 26, no Centro de Balneário Camboriú.

Conheça a nova Gestão 2019/2020 da Acibalc:



Diretoria:

Presidente – Maria Pissaia – Grupo Preze

Vice-Presidente de Relações Institucionais – Aroldo Coelho – Accence

Vice-Presidente de Gestão e Finanças – Paulo Junek – Keuze

Vice-Presidente para Assuntos Jurídicos – Eraldo Luiz de Carvalho Junior – Carvalho Junior Advogados Associados

Vice-Presidente adjunto para Assuntos Jurídicos – Daniel Fernandes – Brasil Fernandes

Vice-Presidente de Comunicação e Marketing – Katia Tonioti – Stage Produtora

Vice-Presidente de Saúde – Alexssander de Araújo Silva – Hospital do Coração

Vice-Presidente de Comércio, Indústria e Serviços – Gustavo Bauer – Marina Tedesco

Vice-Presidente de Micro e Pequenas Empresas – Nathalia Mendes Schaadt – Mendes Sibara

Vice-Presidente de Turismo e Eventos – Osny Maciel Junior – Hotel Sibara

Vice-Presidente de Desenvolvimento Empresarial Sustentável – Elizangela Cardoso – Balneário Shopping

Vice-Presidente de Inovação e Criatividade – Marco Petrelli – Univali

Vice-Presidente de Núcleos – Roseli Grotto Rosa – Invista Consultoria

Vice-Presidente de Desenvolvimento Econômico Local – José Santos Pereira – Grupo Conjel

Vice-Presidente de Formação Empreendedora – Alexandre Werner – Avantis

Vice-Presidente de Tecnologia – Hederson Cassimiro – IBF Sistemas

Conselho Fiscal:

Aline Voigt – Sankhya

Osmar de Souza Nunes Filho (Mazoca) – Hotel Marambaia

João Mulari – Eurocar

Alex Santos – Consultor

Fernando Benassi – Credifoz

Marcelo Ardigó – Univali

Coordenadores de Núcleos:

Rui Alvarez – Núcleo Automotivo – JC Auto Elétrica

Vera Barichello – Núcleo da Mulher Empreendedora – Supera Ginástica para o Cérebro

Nelson Oliveira – Núcleo de Tecnologia – Neo Automação

Carlos Henrique Bento – Núcleo Jovem Empreendedor – Grupo Preze

Carlos Vieira – Núcleo de Gastronomia – D’Carllos Buffet Executivo

Thiago W. Souza – Núcleo de Consultores Empresariais – Know How Treinamentos

Paulo Junek – Núcleo de Desenvolvimento Sustentável – Keuze

Vanessa Monteiro Dias – Núcleo Jurídico – Advogada

Fabricio José Sasse – Núcleo de Casa e Construção – Fluir Bombas

Sonia Lopes Pimentel – Núcleo de Turismo – Parque Unipraias

Fn | Press Manager Com,.