Viola de Doze comanda mais um “Ensaio de Verão” nesta semana

A banda Viola de Doze, que vem agitando as noites de sexta, na capital baiana, segue com tudo neste final de semana. Referência do samba raiz na Bahia, o grupo comanda mais uma edição dos “Ensaios de Verão” nesta sexta-feira, dia 01 de fevereiro, no Largo Quincas Berro D’água, no Pelourinho. O evento, que começa a partir das 19 horas, promete muita diversão e música boa. Por lá, a Viola apresenta um repertório cheio de sucessos do samba tradicional, desses mais de 16 anos de carreira. Além disso, músicas do novo CD, inclusive com a música atual de trabalho, a animada “Isso é Lenda”. O público pode esperar muito agito!

–

Serviço:

Ensaios de Verão – Viola de Doze

Largo Quincas Berro D’água, Pelourinho

Sexta-feira, 01 de Fevereiro de 2019, a partir das 19 horas

Valor: R$ 20

Vendas: no local

Informações: (71) 9 8802-8677 ou 9 9226-4992

