MEC divulga lista da 1ª chamada do SiSU

Na UFSCar, matrículas devem ser solicitadas nos dias 31 de janeiro, 1º e 4 de fevereiro

O Ministério da Educação (MEC) divulgou o resultado da 1ª chamada do Sistema de Seleção Unificada (SiSU). Por enquanto, a lista das pessoas convocadas para requerer a matrícula pode ser acessada apenas no site do SiSU (http://sisu.mec.gov.br/), pois o MEC ainda repassará as bases de dados para as universidades participantes, para que possam também divulgar a listagem. Na Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), as matrículas devem ser solicitadas nos dias 31 de janeiro, 1º e 4 de fevereiro.

As pessoas convocadas devem verificar na lista divulgada pelo MEC qual a sua respectiva modalidade de concorrência e seguir as orientações específicas disponibilizadas pela Coordenadoria de Ingresso na Graduação (CIG) da UFSCar.

Optantes pelo critério de renda per capita igual ou inferior a 1,5 salário-mínimo devem ter atenção especial ao preparo da documentação exigida. Pessoas autodeclaradas como negras (pretas ou pardas) ou como pessoas indígenas também devem ter atenção às orientações específicas. E inscritos em vagas destinadas às pessoas com deficiência deverão comprovar essa condição por meio da documentação explicitada no edital.

O pedido de matrícula deverá ser feito nos quatro campi da UFSCar (São Carlos, Araras, Sorocaba e Lagoa do Sino). No caso dos cursos dos campi de São Carlos e Sorocaba, o atendimento está organizado por grupos de cursos e, por isso, é fundamental que o estudante confira qual é o dia específico de atendimento para requerer a matrícula. Lista de Espera

Estudantes que não foram convocados nesta primeira chamada devem confirmar interesse em participar da Lista de Espera, acessando o site do SiSU até o dia 4 de fevereiro. A partir do dia 11 de fevereiro, as chamadas seguintes serão feitas diretamente pela UFSCar, de acordo com as regras estabelecidas no edital de ingresso.

Estudantes que tiverem dúvidas sobre sua classificação podem acessar o Boletim Individual do Aluno, disponibilizado pelo próprio site do SiSU. A CIG da UFSCar também colocou à disposição uma página específica (https://bit.ly/2MCwiip) com orientações gerais. Dúvidas adicionais também podem ser esclarecidas pelo Fale Conosco (http://www.prograd.ufscar.br/fale-conosco), no site da Coordenadoria.

Ascom UFSCar