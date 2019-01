Prefeito Angelo Guerreiro recebe visita do prefeito de Itapura (SP) para parceria em rota turística

O prefeito Angelo Guerreiro recebeu em seu gabinete na manhã dessa segunda-feira (28) a visita do prefeito de Itapura (SP), Fábio Dourado. A visita aconteceu para estreitar laços e ideias de fomentação no setor de turismo.

Durante a reunião, foram discutidas ideias referentes ao turismo náutico, em que seria possível gerar renda aos dois municípios.

“Queremos explorar da melhor forma o nosso Rio Paraná e o Rio Sucuriú, com barcos saindo do Balneário Municipal de Três Lagoas indo até a praia de Itapura, o que poderá gerar renda e fomentação turística para os dois municípios”, afirmou Guerreiro.

“É importante esse laço entre cidades de estados diferentes. A união do Mato Grosso do Sul e São Paulo com o turismo náutico traria ainda mais turistas para as duas cidades envolvidas, o que além de gerar renda, ainda tornaria possível a exploração das cidades durante todo o dia, com a possibilidade dos turistas decidirem quanto tempo ficarão em cada local durante todo o dia”, comentou Dourado.

O turismo náutico já vem sendo estudado por Três Lagoas por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia (SEDECT), com a participação do secretário José Aparecido Morais em diversas reuniões e eventos relacionados ao assunto. Empresas estão sendo estudadas para que sejam parceiras no projeto.