Secretaria de Saúde de Três lagoas realiza palestras sobre Acidentes de Trabalho e Humanização

Treinamentos com agentes de saúde das Unidades de Atenção Básica do Município acontecerão durante toda a semana

A Vigilância em Saúde do Trabalhador, da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Três Lagoas, realizará até o dia 31 deste mês, um plano de ação para Redução de Acidentes Ocupacionais por Queimaduras Oculares para todos os agentes de saúde das Unidades de Atenção Básica do Município, entre eles atendentes, coordenadores e enfermeiros. O treinamento está sendo realizado no Plenário da Câmara Municipal.

RECOMENDAÇÃO MUNICIPAL

A apresentação das etapas e desdobramentos do Prêmio de Incentivo em Saúde do Trabalhador e Treinamento sobre a “Recomendação Municipal para definição dos casos de Queimaduras Graves para fim de Notificação Compulsória de Acidentes de Trabalho Grave no SINAN (Sistema de Informação de Agravos de Notificação)” está sendo realizada pela Profissional de Educação Física e Técnica em Saúde do trabalhador, Darlene H. Ferrari Ruiz.

Segundo Darlene, o encontro com os agentes é para mostrar o resultado do trabalho que eles colaboraram o ano passado o qual rendeu para o Município o prêmio de um carro zero quilômetro ao ganhar o concurso do “Prêmio de Incentivo à Promoção, Prevenção, Proteção e Vigilância em Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora” (confira a matéria clicando AQUI).

“Desde que ganhamos o concurso, estamos executando um plano de ação para a redução de acidentes de trabalho por queimaduras oculares. Promovemos o encontro para agradecer pessoalmente a contribuição que os agentes deram para o trabalho e aproveitamos para dar um treinamento de uma nova recomendação que tem relação com a Notificação Compulsória de Acidentes de Trabalho Grave no SINAN”, explicou a técnica.

HUMANIZAÇÃO

Segundo a coordenadora de humanização, Crislaine Calanca, que aborda a Humanização Continuada no treinamento, “as palestras motivacionais idealizam a escuta e o compartilhamento de agregação humanística a essa equipe maravilhosa que temos. O treinamento se direciona aos servidores, com apoio e valorização do ser humano que eles são, pois somos uma equipe de um SUS que tem dado certo”, disse.

“A Gestão Ângelo Guerreiro, juntamente com a Secretária de Saúde Angelina Zuque, tem apoiado e valorizado esses seres humanos incríveis que chamamos de Equipe”, finalizou Crislaine.

Galeria de Imagens: Divulgação