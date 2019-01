Vistoria em presídio no Rio apreende dezenas de telefones celulares

De acordo com a Seap, as equipes realizaram vistorias em todas as celas. Em uma delas, um buraco foi encontrado com drogas e celulares.

Na operação foram apreendidos ao todo, 69 aparelhos de telefonia celular, uma balança de precisão, carregadores, fones de ouvidos, um roteador, usado para obter sinais de internet, livros com anotações, supostamente do tráfico de drogas, e grande quantidade de invólucros contendo erva seca e pó branco, supostamente maconha e cocaína, ainda não contabilizados.

Todo o material será encaminhado a delegacia policial de Japeri, onde será feito o registro da apreensão.