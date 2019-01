Mercedes-Benz Night 2019 apresenta avante première do Mercedes-AMG A 35 com a tecnologia MBUX

Há mais de 130 anos a Mercedes-Benz inova, sendo referência não somente em termos de design e conforto, mas, também, em segurança e tecnologia. A marca inaugura a sua temporada de eventos 2019 com o Mercedes-Benz Night, parte de uma série de ações de relacionamento que promove ao longo do ano.

O evento acontece no dia 7 de fevereiro e apresenta a tecnologia MBUX, nova plataforma de user experience com inteligência artificial que transforma a maneira de se relacionar e interagir com os veículos. Mais de mil convidados e influenciadores serão impactados pela principal atração da noite: a avante première do modelo Mercedes-AMG A 35, com seus 306 cv e seu inovador controle de voz “Hey Mercedes”.

Inovador, dinâmico e tecnológico, o modelo entende as necessidades da vida urbana, proporcionando uma experiência única de interação entre usuário e veículo. Nele, é possível ajustar a temperatura, ativar o teto solar e até mesmo controlar o som do automóvel utilizando apenas a interação de voz.

Junto aos veículos expostos na festa, dançarinos simularão o processamento dos comandos de voz, dando vida às funcionalidades dessa interação hiperconectada.

Os convidados serão recebidos em um mood de experiência tecnológica e artística, que reforça exatamente a narrativa e a proposta do evento.

A apresentação inclui, também, momentos de ativação com telões e controle de voz, além de exposições com quatro automóveis Classe A que se mesclam ao ambiente e suas funcionalidades interativas ganham destaque com os painéis de LED. Na sequência, os convidados também irão conferir uma projeção artística do MBUX.

Na entrada do evento, o automóvel 001 do Classe A, primeira unidade produzida no Brasil, em 1999, será exposto para celebrar o aniversário de 20 anos do modelo, conduzindo os convidados a uma viagem no tempo, mostrando a evolução deste automóvel que sempre esteve à frente do seu tempo e que, desde a sua primeira versão, traz componentes percursores em segurança e tecnologias, que o tornaram o hatchback mais seguro de sua época e o primeiro compacto a receber todas as assistências eletrônicas.

A festa ainda promete agitar o público presente com a presença do DJ Vintage Culture, que será o responsável pelas pick-ups, além de contar também com apresentação da DJ Luisa Viscardi.

O evento conta com a produção e direção criativa da agência Samba e acontece em um espaço industrial que se torna ícone para eventos de alta relevância das indústrias da moda e criativa. O projeto cenográfico e de iluminação foi pensado para instigar os sentidos por meio de experiências únicas em um mesmo ambiente.

Acompanhe mais novidades sobre o evento pela hashtag #MBNight e pelos canais oficiais da Mercedes-Benz nas redes sociais @MercedesBenzBrasil.