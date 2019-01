Recém-adquirido pelo GMAC, The MBA Tour volta ao Brasil no dia 27 de fevereiro

Evento reúne IE Business School, York e outras 8 universidades internacionais em São Paulo

Interessados em cursar um MBA fora do Brasil terão novamente a chance de iniciar o processo seletivo sem precisar sair do país. O The MBA Tour volta a São Paulo no dia 27 de fevereiro, das 16h45 às 21h30, para o primeiro evento brasileiro do ano. As inscrições são gratuitas e estão disponíveis no site do The MBA Tour; as vagas são limitadas.

O encontro conecta candidatos a algumas das universidades mais renomadas do mundo, impulsionando suas carreiras e apoiando-os no processo de formação executiva.

Durante o evento, os participantes têm acesso a palestras com as equipes de 10 universidades internacionais. Os interessados podem aprender mais sobre os processos de seleção e realizar entrevistas com os diretores de admissão, que estarão presentes para pré-selecionar os candidatos e dar dicas de melhorias.

Além disso, o The MBA Tour oferece a oportunidade de networking com ex-alunos e profissionais das universidades.

A marca The MBA Tour acaba de ser adquirida pela associação global de escolas de pós-graduação em administração GMAC (Graduate Management Admission Council), detentora do GMAT, exame obrigatório para a grande maioria dos candidatos a programas de MBA ao redor do mundo.

Com a aquisição, o evento passa a se tornar mais orientado por dados coletados pelo GMAC, de forma a tornar o The MBA Tour uma experiência ainda mais personalizada e aprofundada.

Confira abaixo a lista de universidades confirmadas para esta edição

York University – Schulich School of Business

IE Business School

Concordia University – JMSB

HEC Montréal

Hult International Business School

Ivey Business School

Queen’s University

Simon Fraser University

University of British Columbia

William & Mary

Serviço:

The MBA Tour

Dia 27 de fevereiro, das 16h45 às 21h30

Hotel Inter-Continental – Alameda Santos, 1123 – Jardins – São Paulo, SP

Sobre o The MBA Tour

O The MBA Tour foi fundado em 1993 e atua como uma fonte independente e altamente qualificada de informações sobre o processo de admissão de programas de MBA. Seus eventos favorecem a interação pessoal entre os interessados em cursar um MBA e os representantes das equipes de admissão das universidades. O The MBA Tour promove anualmente mais de 60 eventos em mais de 30 países.

