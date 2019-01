Redução de encargos previdenciários na folha de pagamento por meio de recuperação de créditos – Novas Regras a partir da vigência do eSocial O curso tem como objetivo, demonstrar de forma clara e didática, os procedimentos utilizados para redução dos valores pagos de INSS na folha de pagamento, através da análise dos mecanismos de substituição de encargos previstos em Leis e aqueles valores pagos de forma indevida ou a maior ou por estar sub-rogado na obrigação de pagar. Além disso, o curso demonstrará todas as verbas trabalhistas que podem ser discutidas na justiça para não incidência previdenciária e os cálculos utilizados para chegar ao valor a recuperar. Data do curso: Horário do curso: 06/02/2019 EAD ao Vivo 08:30 às 17:30 Carga Horária: 8 horas Tópicos abordado no curso: 1 – Encargos previdenciários na folha de pagamento

1.1 – Contribuição Previdenciária Patronal (CPP)

1.2 – Riscos Ambientais do Trabalho (RAT)

1.2.1 – Formas de enquadramento da empresa para recolhimento da alíquota RAT (matriz e filiais)

1.3 – Outras Entidades

1.4 – Verbas trabalhistas que possuem incidência perante a Receita Federal do Brasil (RFB)

2 – Redução dos encargos previdenciários na folha de pagamento

2.1 – Aplicação da sistemática de substituição prevista na Lei n° 12.546/2011 (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB) para redução dos valores pagos em folha de pagamento

2.2 -Redução dos encargos previdenciários na exportação de serviços para as empresas de Tecnologia de Informação e Tecnologia da informação e Comunicação

3 – Aplicação correta nas deduções de salário-família e maternidade

3.1 – Retenção previdenciária – Lei 9.711/1999

4 – Verbas trabalhistas que podem ser discutidas na justiça para não incidência previdenciária 4.1 – Contribuições consideradas inconstitucionais

4.2 – Contribuição Social 10% na rescisão contratual – Formas de não recolhimento

4.3 – Decisões em Recursos Repetitivos (STJ) e Repercussão Geral (STF)

5 – Órgão responsável pela restituição previdenciária

5.1 – Retificação de GPS

5.2– Conversão de documentos (DARF e GPS)

5.3 – Atualização dos valores pagos

5.4– Compensação de ofício

6 – Qual mecanismo utilizar para recuperação de valores previdenciários de forma rápida pela empresa

[…] Veja o programa completo → Investimento Valor do investimento do curso Redução de encargos previdenciários na folha de pagamento por meio de recuperação de créditos – Novas Regras a partir da vigência do eSocial Valor com desconto:

R$ 432,00 (à vista) (à vista)

R$ 536,00 (à prazo) (à prazo)

PJ: em até 6x de R$ 178,67 s/ juros

PF: em até 10x de R$ 53,60 s/ juros

Desconto válido até o dia 31/01/2019 Valor sem desconto:

R$ 540,00 (à vista)

R$ 670,00 (à prazo) Clique aqui e garanta seu desconto Próximas datas: Próximas datas para o curso presencial Redução de encargos previdenciários na folha de pagamento por meio de recuperação de créditos – Novas Regras a partir da vigência do eSocial 09/03/2019

22/04/2019

18/05/2019

12/06/2019 Clique aqui e faça sua inscrição Local de realização do curso Com transmissão pela internet, em nosso Portal do Aluno Instrutor(a) Sobre Henry Carlos Fernandes Antunes Pós-Graduado em Direito Previdenciário pela Faculdade de Direito Damásio de Jesus (FDDJ). Mestrando em Recursos Humanos e Gestão do Conhecimento pela Fundação Universitária Iberoamaericana (Funiber). Consultor jurídico. Advogado especialista em Direito do Trabalho e Direito Previdenciário. Incluídos no curso: Certificado Presencial Certificado entregue quando completado 75% do curso. (disponível Online também) Perguntas após Curso Após a realização do curso, você terá 30 dias (corridos) para tirar suas dúvidas com instrutor. Material de apoio Apostila estará disponível até 24 horas antes no Portal do Aluno, para download. Depoimentos: Ótimo este curso abriu minha cabeça para aprimorar mais o meu trabalho na empresa, fiquei super satisfeita. – EDINALVA DOS S. DA COSTA Local de fácil acesso, palestrante demonstrou ter excelente conhecimento no assunto, esclareceu dúvidas, material didático e de facil aprendizagem. – VINICIUS GALENI Bom dia O curso foi muito bom e muito util. Gostei do Professor Henry, foi claro e direto nas explicações e muito claro no esclarecimento de dúvidas. Gostei do ambiente do curso e da simpatia e presteza de todos que nos recepcionaram. Já a apostila deixou muito a desejar, as imagens estavam inelegíveis. Obrigado Até o próximo – SOLANGE BOLOGNANI Gostei muito do curso, o professor era altamente atualizado sobre as mudanças nas legislações e pode sanar todas as nossa dúvidas, pretendo fazer mais cursos na área pois a localização é muito boa próxima a restaurantes e estações o que facilita bastante a logística de quem não mora na capital. – TÂMARA K. G. DA SILVA Clique aqui e garanta sua inscrição att. Contato Cursos Módulos

contato@cursosmodulos.com.br