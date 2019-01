SOLUÇÃO DE VISIBILIBILIDADE NETSCOUT IMPULSIONA MODERNIZAÇÃO E EXPANSÃO DO BANPARÁ

Plataforma nGeniusOne assegura disponibilidade de serviços e aplicações, contribuindo para a expansão dos negócios do banco

A NETSCOUT SYSTEMS, INC., (NASDAQ: NTCT), um dos principais provedores de soluções para assegurar a continuidade e o desempenho dos serviços de TI, segurança cibernética e análise de dados em ambientes empresariais, anuncia que o Banpará, Banco do Estado do Pará, um dos cinco bancos estaduais existentes no Brasil e um dos mais conceituados bancos de varejo do país, adotou a nGeniusONE® Service Assurance Platform para garantir a disponibilidade de seus serviços num quadro de expansão de negócios e contínuo crescimento de sua infraestrutura.

Fundado há 57 anos, o Banpará nos últimos sete de sua história cresceu mais do que nos primeiros 50. Com apenas 42 agências em 2011, o banco hoje está presente em todos os 144 municípios do estado, além de oferecer serviços digitais a seus clientes.

O banco precisou ampliar sua infraestrutura de TI para acompanhar essa expansão, visando a bancarização da população e fomento de negócios, investindo, assim, em novas soluções que garantissem seu crescimento e um maior portfólio de serviços.

“A qualidade dos serviços que a NETSCOUT vem oferecendo supera as expectativas do banco, e nos leva a fortalecer essa parceria. Temos certeza de que qualquer expansão que o banco faça em sua rede, em seus serviços, deverá contar com o monitoramento eficaz da NETSCOUT. E esse monitoramento permite consolidar os serviços que o banco oferece”, diz Eugênio Pessoa, diretor de tecnologia do Banpará.

Geraldo Guazzelli, diretor geral da NETSCOUT no Brasil, afirma: “temos consciência da responsabilidade de nosso papel junto ao Banpará no sentido de contribuir para a excelência de seus serviços e expansão dos seus negócios. E é com muito prazer que vemos os resultados de nosso trabalho”.

Crescer com qualidade

O crescimento do banco e a realidade do mercado financeiro exigiam um controle tecnológico que ultrapassava em muito os recursos dos sistemas legados. Para manter a disponibilidade dos serviços do banco e a comunicação IP sem interrupções e segura era preciso atualizar sua infraestrutura.

Assim, o Banpará viu a necessidade de monitorar o tráfego em toda sua rede. Buscava uma estrutura de monitoramento proativa, de modo a permitir a identificação de situações de degradação antes de ocorrer indisponibilidade da rede; e que, no caso de acontecer algum problema, pudesse facilitar a sua rápida correção. Com a tecnologia da NETSCOUT, o banco pode solucionar problemas de maneira rápida e eficiente e garantir a entrega de serviços de alta qualidade a funcionários e clientes.

Depois de passar por provas de conceito, a NETSCOUT foi escolhida como a melhor opção, pela capacidade de oferecer visibilidade ao longo de toda a infraestrutura do Banpará e das aplicações que utiliza, permitindo ao banco monitorar questões relativas a desempenho ou anomalias no comportamento da rede e aplicativos. Por sua tecnologia e capacidade de dar ao banco o suporte necessário, o Banpará escolheu a plataforma nGeniusONE Service Assurance, adotando uma completa solução NETSCOUT.

Enquanto os dispositivos de agregação e TAPs garantiram visibilidade completa do tráfego da rede, as soluções analíticas NETSCOUT contribuíram para entregar ao banco uma visão abrangente do desempenho de serviços e aplicações, incluindo o monitoramento de todo o ambiente virtualizado por meio do vSTREAM,appliance virtual da NETSCOUT que estende sua patenteada tecnologia Adaptive Service Intelligence® (ASI) à virtualização em nuvem pública e privada. Dessa forma, o Banpará conta com visibilidade em todo o seu ambiente híbrido.

A plataforma nGeniusONE permite que as equipes de TI do Banpará identifiquem a causa dos problemas de desempenho afetando aplicativos em todo o ambiente do banco. Dessa forma, as equipes de TI do Banpará podem rapidamente fazer a triagem dessas questões, mesmo em ambientes complexos, com vários fornecedores – o que reduz, em última análise, o tempo médio de reparo (MTTR).

A plataforma nGeniusONE fornece às equipes de TI do Banpará uma abordagem top-down eficiente para análise situacional, identificação e resolução de problemas. Utilizando um conjunto de fluxos de trabalho orientados a serviços, a plataforma nGeniusONE permite a transição contextual entre várias camadas de análise, facilitando, dessa forma, a transferência da tarefa de resposta a incidentes entre diferentes grupos de TI do Banpará – o que promove a colaboração e aprimora a capacidade de identificar e corrigir rapidamente questões que venham a impactar a qualidade dos serviços para os clientes do banco.

