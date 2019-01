Sprint Race apresenta mudanças no sistema de premiações para 2019

A temporada atual da Sprint Race chega com muitas novidades em relação ao ano anterior. Dentre elas, além de oficializar o calendário de três grandes campeonatos para o próximo ano, com provas no Brasil, Estados Unidos e Argentina, ampliando de oito para nove etapas (18 corridas), a que mais chama a atenção é a adoção do volante com novo layout e câmbio Paddle Shift (Borboletas). Contudo, outras significativas mudanças começam a valer a partir deste ano, tanto na parte técnica como na área do regulamento esportivo. O aprimoramento tem sido uma constante desde a fundação em 2012, que vem de encontro a evolução de sucesso do campeonato. Com este intuito, a organização aprovou uma série de diretrizes para a oitava edição com relação as premiações e manteve o formato de incentivo em que sempre serviu de estímulo para os pilotos inscritos no certame. No formato de disputa as provas terão duração de 25 minutos e cada carro pode ser representado por um ou dois pilotos. No caso das duplas, cada piloto terá o mesmo tempo de treinos e corridas. O grid será dividido em duas categorias e a premiação será do primeiro ao terceiro para a categoria PRO e do primeiro ao quinto para a categoria GP. PREMIAÇÕES O International Cup, terá como referência as 3ª, 4ª e 7ª etapas (30/06 em Homestead – EUA, 07/07 em Sebring – EUA e 20/10 em Posadas – ARG). A premiação será um troféu diferenciado, além de cheque de R$50.000,00 para o campeão e R$30.000,00 para o vice campeão a serem usados de crédito em 2020 na categoria. Na regra somente pilotos inscritos no campeonato com participação em todas as etapas Internacionais. Em caso de separação das duplas vencedoras para o ano seguinte, os créditos serão automaticamente divididos entre os pilotos. Para o Campeão Overall em premiação receberá um troféu diferenciado e vale uma temporada a ser usado de crédito em 2020 na categoria, compartilhando o carro com outro piloto. Sendo que, se o vencedor se repetir, este receberá o troféu e será considerado o vencedor. O piloto pode escolher o campeonato a ser beneficiado no ano seguinte (Brasil ou Internacional). O torneio da Rookie Of The Year destina-se aos pilotos estreantes e que tenham participado em até três etapas nos anos anteriores da categoria, o piloto concorrerá a seguinte premiação: troféu diferenciado e cheque de R$25.000,00 a ser usado de crédito em 2020 na categoria. O minitorneio Winter Cup será equivalente da 2ª a 8ª etapas. A premiação será um troféu diferenciado e cheque de R$30.000,00 a ser usado de crédito para 2020 na categoria. Porém, as premiações não são acumulativas, sempre prevalecerá o maior prêmio e são invendáveis e intransferíveis. As etapas continuarão sendo televisionadas para todo o Brasil dentro da programação dos canais BandSports e PlayTV, além da cobertura completa no Programa Acelerados – no SBT e no YouTube (youtube.com/acelerados), e do programa National Sports Channel (canal 26 e 18, da Vivo/São Paulo) e no Auto + às 10 horas no Bandsports. A Sprint Race Brasil é patrocinada pela Albriggs, aQuamec, Pirelli, Motul, Fremax e Vivamil. CALENDÁRIO – SPRINT RACE 2019* 24/03 – Curitiba ou Londrina – BRA 20/04 – São Paulo – BRA (#SprintSuperPole) 30/06 – Homestead – EUA 07/07 – Sebring – EUA 07/09 – Londrina – BRA (#SprintNightChallenge) 05/10 – Cascavel -BRA #SprintInverseRace) 20/10 – Posadas – ARG* (#SprintGuestDriver) 30/11 – Velo Città – BRA (#SprintSetupFree) 21/12 – São Paulo – BRA (#SprintMatchPoint) *Sujeito a alterações Siga-nos também nas redes sociais: Facebook: fb.com/SprintRaceBrasil Twitter: @Sprint Race Youtube: youtube.com/sprintracebrasil Instagram: instagram.com/sprintracebrasil Fotos para download: https://www.flickr.com/photos/156877621@N07/albums