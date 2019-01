Resultado da primeira fase do concurso da educação será publicado no DOE desta quarta-feira

Fonte: Portal do Governo de Mato Grosso do Sul 261 visualizações

Campo Grande (MS) – O resultado da primeira etapa do concurso que oferta mil vagas para professores da Rede Estadual de Ensino (REE) de Mato Grosso do Sul, será publicado no Diário Oficial do Estado (DOE) desta quarta-feira (30.01).

A informação é do presidente da Comissão Organizadora do certame Paulo Victor Oliveira. Segundo ele, os resultados estão em processamento pela Fundação de Apoio, Pesquisa e Assistência do Rio de Janeiro (Funrio) e estarão disponíveis para consulta dos 14.370 candidatos no DOE, e na área do candidato no site da Fundação.

O cronograma previa a publicação dos recursos e resultado final das provas para o dia 25 de janeiro, porém, o número elevado de recursos demandou análise mais criteriosa e aprofundada das solicitações.

O sistema de segurança utilizado pela Funrio aplica provas diferenciadas conforme o quantitativo de candidatos por sala. A metodologia, somada ao número de inscritos, e as provas aplicadas para 12 áreas específicas, contabilizou 650 gabaritos diferentes, segundo Oliveira.

O Concurso

A primeira etapa do concurso que oferta mil vagas para o cargo de professor da carreira profissional da educação básica do quadro de pessoal da Secretaria de Estado de Educação (SED), foi realizada no dia 16 de dezembro. O índice de abstenção foi de 6,27%.

Mireli Obando, Secretaria de Administração e Desburocratização (SAD)

Foto: Arquivo/Junior Miranda