Estão abertas as inscrições para o Programa Detranzinho vai à Escola 2019

Campo Grande (MS) – Começou ontem (28.01) e vai até o dia 15 de fevereiro o período de inscrições para o programa “Detranzinho vai à Escola 2019”. O projeto é realizado pela Cidade Escola de Trânsito – Detranzinho, do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran-MS) e voltado para as escolas públicas e privadas da Capital.

Conforme a coordenadora geral da Escola de Trânsito, Edna Maria de Souza, o programa atende estudantes do 1º ao 5º ano do ensino fundamental, das escolas da rede estadual, municipal e privada. “Ao todo já foram atendidos cerca de 189.257 alunos”, explica.

Durante a ação, são realizados diversos atendimentos, promovendo encontros com coordenadores para a abordagem de assuntos relacionados ao trânsito, cidadania e meio ambiente.

As escolas interessadas em participar devem fazer a inscrição por meio do diretor ou coordenador das 7h30 às 13h30, através do telefone 3368-0198.

Viviane Freitas, Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran-MS)

Foto: Divulgação