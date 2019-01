UEMS recebe mais de 13 mil inscrições no Sisu 2019

Fonte: Portal do Governo de Mato Grosso do Sul 151 visualizações

Campo Grande (MS) – Foram seis dias de inscrições pelo Sisu (Sistema de Seleção Unificada), no qual estudantes que fizeram o Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) em 2018 puderam se candidatar a uma vaga ofertada nas diversas universidades de todos País. A Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul – UEMS ofertou para 2019, 2.328 vagas em 57 cursos de graduação distribuídos nas 15 Unidades Universitárias.

Pelo Sisu 2019, a UEMS recebeu 13.787 inscrições realizadas por 6.878 candidatos que escolheram no sistema cursos da Instituição para 1ª e 2ª opção. Os três cursos mais concorridos da UEMS foram: Medicina (Integral – Campo Grande) com 1.891 inscrições, seguido por Pedagogia (Noturno – Campo Grande) com 736 candidatos inscritos e Direito (Matutino – Dourados) com 645 inscrições.

Os aprovados na Chamada Regular, divulgada nesta segunda (28), devem fazer a Matrícula de 30 de janeiro a 04 de fevereiro. Quem foi aprovado pelas vagas de Ampla Concorrência e Cotas para Indígenas pode fazer a Matrícula em qualquer Unidade da UEMS. Já quem participou do processo seletivo e foi aprovado pelas Cotas para Negros deve participar primeiro da Banca de Avaliação e levar os documentos solicitados em uma dessas quatro Unidades: Dourados, Campo Grande, Paranaíba e Aquidauana. Somente após a liberação da Banca de Avaliação o candidato das Cotas para Negros poderá fazer a Matrícula.

Uma das mudanças do Sisu 2019 é que o aprovado em 1ª ou 2ª opção selecionada não pode participar da Lista de Espera. Agora quem não foi selecionado na Chamada Regular tem entre a zero hora do dia 29 de janeiro até às 22h59 do dia 5 de fevereiro (Horário MS) para se cadastrar na Lista de Espera. No dia 07 de fevereiro, sai o resultado dos aprovados na 1ª chamada da Lista de Espera.

Liziane Zarpelon, Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS)

Foto: Divulgação