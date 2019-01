Beach tennis: após conquistar títulos na Bahia, Toni BT se prepara para a etapa BH da competição nacional

Fonte: Portal do Governo de Mato Grosso do Sul 75 visualizações

Campo Grande (MS) – O atleta e professor de Beach Tennis, Toni BT, disputou neste final de semana a Etapa do Brasileiro de Beach Tennis (CBBT) em Porto Seguro, Bahia. O torneio pontuou para o ranking nacional da modalidade.

Nesta etapa, Toni foi campeão na categoria dupla Mista B, ao lado da atleta de Porto Seguro, Nice Gaio Ozinian; na categoria dupla masculina B, chegou em 3º lugar ao lado do atleta de Porto Seguro, Marco Weber, e na categoria dupla masculina +40, ficou em 3º lugar jogando com o atleta Klauss Henry, de Belo Horizonte, Minas Gerais.

Toni revela que começou a praticar o Beach Tennis em 2011, brincando com amigos em uma praça de Campo Grande, e desde então não parou de praticar o esporte. Apaixonado pelo BT (beach tennis), fundou a Liga de Beach Tennis e criou o Beach Tennis Escolar. Posteriormente, realizou o primeiro Torneio Oficial de Beach Tennis em Mato Grosso do Sul, com a participação de 90 duplas. Também lançou projetos sociais levando o esporte às comunidades.

O atleta se dedicou ainda a difundir essa modalidade esportiva para várias cidades do interior como Aquidauana, Anastácio, Terenos, Ponta Porã, Bonito, Chapadão do Sul, Anaurilândia, Costa Rica, Dourados e Corumbá.

“Já participei de mais de 100 torneios estaduais, nacionais e internacionais, e hoje estou em busca da primeira posição no ranking da categoria +40”, comenta o atleta.

Atualmente, Toni está na 2º posição no ranking nacional na categoria amador. O próximo desafio deverá ser a Etapa de BH, o 7º Belvedere Beach Tennis CUP, nos dias 15 a 17 de fevereiro, em Belo Horizonte, Minas Gerais.

E no dia 24 de fevereiro, o atleta embarca para o Chile, para a disputa do Sul Americano de Beach, representando o Mato Grosso do Sul na Seleção Brasileira de Beach Tennis (CBBT) na categoria +40.

Vanessa Ayala, Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte)

Foto: Divulgação