Governo amplia Programa de Aquisição de Alimentos para Brumadinho

O ministério não informou quantos agricultores, além dos já beneficiados, devem ser atendidos pela medida. A portaria referente à ampliação do PAA no município será publicada no Diário Oficial da União de amanhã (31).

O programa consiste na compra, pelo governo federal, de alimentos produzidos pela agricultura familiar com dispensa de licitação, e os destina às pessoas em situação de insegurança alimentar e nutricional e àquelas atendidas pela rede socioassistencial, pelos equipamentos públicos de segurança alimentar e nutricional e pela rede pública e filantrópica de ensino.

O Planalto também anunciou que será pago o seguro defeso para os pescadores da região afetados pela contaminação do Rio Paraopeba pela lama com rejeitos da mineração.