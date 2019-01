Bolsonaro vai se comunicar com os ministros por videoconferência

“[Reuniões] não acontecerão. Os ministros farão, se necessário, suas consultas por meio de videoconferência ou áudio conferência. Testamos os dois sistemas e funcionaram perfeitamente”, disse. “Ele [Bolsonaro] vai absorver a informação e vai escrever a orientação dele. Essa é a nossa ideia”, acrescentou.

No entanto, se houver liberação médica, Bolsonaro poderá falar novamente para exercer suas funções na presidência. A previsão de alta continua em 10 dias após a cirurgia. A possibilidade de uma reunião presencial com ministros para tratar do desastre em Brumadinho (MG) foi adiada.

Questionado sobre o fato de Bolsonaro não poder falar e isso influenciar no desempenho de suas funções, o porta-voz disse que o presidente tem “poder de deliberar e poder direcionar as ações referentes ao poder executivo”. Rêgo Barros disse que o presidente já mexe no telefone, tem contato com outras pessoas e assiste televisão. Hoje não houve despachos de Bolsonaro, segundo ele.

Brumadinho

O porta-voz disse que o Ministério da Economia e do Desenvolvimento Regional disponibilizaram o valor de R$ 801,9 milhões para assistência emergencial às famílias afetas em Brumadinho (MG) no âmbito da rubrica “apoio emergencial e desastres”. Segundo ele, o valor pode ser direcionado para doação de kits de emergências contendo, por exemplo, barracas para dormitórios, água potável, colchões, cestas básicas, produtos de limpeza e higiene pessoal.

Entre as ações do governo federal, ele citou fiscalização prioritária de 3.386 barragens com maior potencial de risco; a liberação do seguro defeso para os pescadores da região da tragédia; e uma portaria do Ministério da Cidadania ampliando o número de agricultores familiares que vendem seus produtos ao programa de aquisição de alimentos, serão disponibilizados mais R$ 300 mil para execução do programa de aquisição alimentar, além de R$ 120 mil já disponíveis.

Previdência

O porta-voz comentou sobre as ações em relação à reforma da Previdência. “Naturalmente o presidente à medida em que se torne mais forte e que possa deliberar em melhores condições ele vai estabelecer o contato com os ministros que são responsáveis pela configuração, pela conformação da questão da Previdência Social e vai definir quais são as suas diretivas”.