Mourão diz ter “melhor expectativa possível” com novo Congresso

“Houve uma renovação grande. Acreditamos que a força dos novos vai favorecer o entendimento pelo Congresso das responsabilidades que tem perante o Brasil”.

Perguntado se uma eventual eleição dos veteranos Rodrigo Maia (DEM-RJ), para a presidência da Câmara, e Renan Calheiros (MDB-AL), para o Senado, não pode comprometer esse processo de renovação, Mourão respondeu: “Vou dizer uma expressão em inglês: welcome aboard. Bem-vindos a bordo.”

O vice-presidente ainda mostrou confiança na articulação política encabeçada pelo ministro-chefe da Casa-Civil, Onyx Lorenzoni. “O ministro Onyx está montando a equipe dele com os parlamentares que ele conhece. Vamos ver como vai se desdobrar esse assunto”.

Mourão esteve com o ministro da Secretaria de Governo, Alberto dos Santos Cruz, na tarde de hoje. Reunidos em seu gabinete, trataram do processo de nomeações do governo. Mourão não adiantou nada sobre o assunto, apenas afirmou que não haverá “balcão de negócios” nas nomeações.

Antes de deixar o anexo do Palácio do Planalto, onde funciona a Vice-Presidência da República, ele também disse que tinha a intenção de visitar o presidente Jair Bolsonaro no hospital, em São Paulo, na próxima sexta-feira (1º). Mudou os planos, no entanto, a pedido da família.

“Ele precisa ficar em um repouso maior. Eu estava com a ideia de ir na sexta-feira e a família me pediu para que eu só fosse semana que vem”.