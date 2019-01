Nelson Trad se filia ao PSD e amplia a sigla no Senado Federal

Fotos: Luís Carlos Campos Sales

A segunda maior bancada no Senado Federal, a partir de hoje, passa a ser o PSD, que sobe para dez senadores, desbancando o partido tucano. O senador Nelsinho Trad deixa o PTB acompanhado do também senador eleito Lucas Barreto (AP) e se filia logo mais às 18h ao Partido Social Democrático. A decisão do senador sul-mato-grossense por empreender essa guinada político partidária, se deu por uma maior ampliação de espaços políticos importantes naquela Casa.

Para Nelsinho, “O PSD tem uma trajetória política contundente por sempre estar engajado a favor e alinhado com o próprio PTB frente a grandes desafios pelos quais o país passou e tem passado. Foi uma decisão difícil, mas muito consciente de que minha atuação parlamentar será muito beneficiada com isso. Não estou fazendo uma escolha apenas pessoal, mas uma escolha pelo que é melhor para Mato Grosso do Sul: mais oportunidades, e mais recursos para investimentos em bons projetos.”

Em Mato Grosso do Sul, o senador Nelsinho Trad passa a engrossar as fileiras do PSD ao lado dos irmãos Marcos Trad, prefeito de Campo Grande, e do Deputado Federal, Fábio Trad.

Sobre a participação do PSD na eleição da mesa diretora do Senado, Trad afirma que o partido ainda analisa o quadro sucessório para então bater o martelo, mas vai brigar pelo voto aberto no plenário.