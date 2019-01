PMA apreende em flagrante adolescente de 14 anos que possui 12 passagens policiais fazendo disparos com arma que acabara de furtar

Campo Grande (MS) – Policiais Militares Ambientais de São Gabriel do Oeste realizaram hoje (30) no município, a apreensão de um adolescente de 14 anos possuidor de várias passagens pela polícia, portando arma de fogo que furtara há pouco tempo.

A PMA foi acionada por trabalhadores do aterro sanitário da cidade, que constataram que alguém estava fazendo disparos com arma de fogo na região. No local foi identificado como autor dos disparos, o adolescente, que ao avistar os Policiais Militares, jogou a arma e seis cápsulas deflagradas no lixo. O material foi apreendido e, em seguida, a equipe conseguiu apreender o infrator.

Os Policiais verificaram, que horas antes, ele havia furtado o revólver calibre 38 marca Rossi de uma chácara na região. Após averiguação mais detalhada, foram confirmadas que o infrator tinha 12 atos infracionais, incluindo roubo, furto, tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. O adolescente infrator (14), residente em São Gabriel do Oeste, foi apreendido e encaminhado a Delegacia de Polícia Civil da cidade, acompanhado por duas conselheiras tutelares.

