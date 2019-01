Fui morar sozinho, e agora? 5 dicas para arrasar nas tarefas domésticas

Quando você vai morar sozinho (ou com o cônjuge ou com amigos), você passa a ter responsabilidade integral com a organização da sua rotina e com a manutenção da sua casa. Tantas novidades podem causar algum desespero no início, mas com um pouco mais de experiência, você irá se adaptar. Sair da casa dos pais definitivamente é uma oportunidade de amadurecer, ser mais independente e usar sabiamente o seu orçamento. Entretanto, existem muitas tarefas que quase ninguém gosta de fazer em relação à casa, mas que deverão ser feitas para que você possa viver muito mais feliz. Separamos algumas soluções que vão ajudar com os “problemas” mais comuns da vida solo, simplificando o seu dia a dia e sem estourar o seu orçamento: Arriscar-se na cozinha Cozinhar é um dos grandes desafios de quem está morando sozinho pela primeira vez. A boa notícia é que, quando se trata de comida, não existem muitas formas de errar e, se você cozinhar em casa, vai economizar uma boa grana, melhorar suas habilidades e ser muito mais saudável. Alguns alimentos são verdadeiros coringas para uma dieta equilibrada e saborosa, como arroz, macarrão e legumes. As carnes são fáceis de serem preparadas, basta grelhar para que elas fiquem deliciosas. Frutas e castanhas são práticas para um petisco rápido ao longo do dia. Ao cozinhar, fique atento ao prazo de validade dos itens. A maioria pode ser congelada para que você possa comer no dia que está sem tempo, porém, outros apresentam consumo imediato ou dentro de poucos dias. Organizar o pagamento das contas Pagar as contas em dia representa uma boa economia a ser feita com juros e multas, além de garantir que você não vai ficar sem os serviços essenciais, como energia elétrica e celular. Se for possível, coloque todos os pagamentos no modo débito automático. Agrupá-los para a mesma data ou datas próximas, que coincidem com o recebimento do seu salário, é uma forma eficiente de evitar dívidas. Coloque lembretes no celular ou na geladeira para conferir se todos os pagamentos realmente caíram no dia certo e, em caso negativo, resolva a situação imediatamente. Aprender a arrumar a casa Uma casa limpa e organizada traz muito mais qualidade de vida e até mesmo saúde. Você será o responsável por garantir esses efeitos positivos, mas não se preocupe, pois não é preciso de muito esforço. Comece a arrumação adquirindo bons hábitos diários. Não acumule louça suja, retire o lixo das lixeiras, arrume a sua cama, se tirar algum item do lugar, devolva o mais rápido possível e, se não usar mais algum item, faça uma doação ou jogue fora. Uma vez por semana, faça uma faxina na casa. Passar a vassoura no piso, remover o pó dos móveis e objetos e lavar cozinha, banheiro e área de serviço já vão deixar a casa limpa por mais tempo. Periodicamente, faça uma faxina mais pesada, daquelas em que você arrasta todos os móveis, limpa a geladeira e o fogão, providencia a lavagem de tapetes e cortinas, passa um pano dentro dos armários e assim por diante. Assinar um plano de lavanderia Separar, lavar, secar, passar e dobrar as roupas toma muito tempo e dá trabalho. Por isso, quase sempre é vista como a tarefa doméstica mais detestada por qualquer morador. Para simplificá-la e, ainda, garantir a higiene e a qualidade de todas as peças que você possui no guarda-roupas, assine um plano de lavanderia com a Lava e Leva. Fica mais barato do que levar tudo em uma lavanderia convencional e é muito mais prático do que lavar roupa em casa. A empresa coleta as suas roupas, se responsabiliza por todo o processo de limpeza e devolve apenas depois de passar e dobrar uma por uma. A única tarefa que sobrará para você é guardar de acordo com a sua organização no armário. Contrate serviços profissionais de confiança Inevitavelmente, uma vez ou outra você precisará contratar um especialista para complementar habilidades que você não possui, como um eletricista ou um encanador. Saber onde procurá-los é muito importante para economizar e ter um serviço de qualidade na sua casa. Se você mora em condomínio, muitas vezes o zelador pode se encarregar de pequenas tarefas. Caso contrário, converse com ele ou com vizinhos. Eles podem dar referências e passar os contatos de serviços na região. Além disso, conte com a ajuda da internet para encontrar o especialista que você está precisando. Existem sites e aplicativos criados para esse fim, inclusive com os valores e com a avaliação de cada serviço para que você garanta o melhor custo-benefício para o seu lar. Fn | MGA Press,.