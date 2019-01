Especialista em RH explica a rotina diária para um bom rendimento no home office

Trabalhar em casa requer disciplina e atenção redobrada para a performance profissional

O trabalho em home office é uma tendência crescente no Brasil, e vem seguindo o modelo já utilizado nos Estados Unidos, onde uma média de 40% dos trabalhadores utilizam a opção remota para produzir e poupar gastos das empresas, como o transporte. A atividade requer concentração, disciplina e um lugar apropriado para evitar dispersão com a rotina diária da casa, seguindo o modelo de qualquer empresa, por mais liberal que seja. Segundo o recrutador e especialista em RH, Cezar Antonio Tegon, presidente da Elancers Corporate e CEO do Vagas Online, nas horas de trabalho, as pessoas que convivem na casa devem entender que existe uma pessoa concentrada e não podem atrapalhar suas tarefas profissionais. “Os moradores devem respeitar o espaço e o horário da pessoa que faz o home office, da mesma forma se estivesse trabalhando fora, ou seja, somente será interrompido em casos especiais de algo que realmente não possa esperar”, diz.

Ter um cronograma, metas e um bom material de escritório em casa ajuda na hora da organização e na performance do profissional, para não cair nas armadilhas do conforto que o lar oferece. “O ideal é ter horários definidos, agenda de compromissos como telefonemas, realização de atividades e tarefas de forma a concentrar-se e organizar-se para que tudo seja cumprido com a maior produtividade possível. Evite dispersar enquanto busca uma água ou toma um café. Nada de brincar com o pet, dar uma ligadinha na TV para espiar o que está rolando ou cair na tentação de dar uma esticada lá no sofá. Seja sério e comprometido com seus horários”, explica Cezar. É importante também valorizar o tempo de almoço e pausas, para não cair a produtividade. “Vale um break no meio da manhã, o almoço e a tarde se precisar, assim como fazemos na empresa, mas 15 minutos são suficientes. Mais do que isso fará com que você fique muito tentado a realmente se entregar a qualquer outra atividade que não seja a que você planejou”.

Conheça as principais vantagens e desvantagens do trabalho home office para equilibrar o desempenho nos negócios.

Vantagens

– Economia de tempo e recursos no deslocamento: O transito das grandes capitais atualmente é um dos grandes vilões da qualidade de vida. A economia de horas antes gasta no percurso abre espaço para uma atividade física, o estudo de um idioma, um curso em sua área e até mesmo um hobbie.

– Alimentação: Em casa você pode ter uma rotina mais saudável, consumindo alimentos de rápido preparo e de grande valor nutricional. Isso vale para o almoço e os lanches da manhã e tarde, onde você pode facilmente fazer um suco, preparar um sanduíche leve ou um algo do seu agrado.

– Horários e tranquilidade: A sensação de ser dono de seus próprios horários tira de você o estresse e a pressão que um ambiente empresarial cria, quase que automaticamente, no decorrer da semana. Essa sensação quando “sequestra” alguns profissionais nunca mais os devolve ao meio corporativo. Há pessoas que tem no home office uma escolha de vida e que estão muito satisfeitas.

Desvantagens

– Ficar isolado do contato social: Para algumas pessoas o isolamento é nocivo, pois sentem-se “fora do mundo”, como se estivessem perdendo alguma coisa que está acontecendo fora daquelas paredes e isto não pode ser ignorado. Nestes casos recomendo atividades que minimizem esta sensação, como aulas em grupo na academia ou condomínio, participação em ONGs ou trabalhos voluntários, caminhadas ao ar livre e almoço com amigos e colegas do trabalho.

– A casa vira trabalho 24h: Embora mais raramente, existem pessoas que começam a ver a casa toda como o ambiente de trabalho e assim não conseguem relaxar mesmo nos finais de semana. Isso porque alegam que estão naquele ambiente o tempo todo e assim buscam estar fora de casa para evitar a referência “trabalho” que ficou sedimentada no home office.

– Animais de estimação: Pode parecer que não, mas os pets perto do home office pode ocasionar situações, como por exemplo, pássaros que cantam enquanto fazemos uma reunião por skype, cães ou gatos que ficam arranhando a porta ou insistindo para estarem juntos em um momento que não é adequado. Ressalto que todas estas desvantagens, ao meu ver, são superáveis e quando comparamos às vantagens, com um pouco de determinação e criatividade, rapidamente são eliminadas.

Sobre Cezar Antonio Tegon: Graduado em Ciências Sociais, Administração de Empresas e Direito. É Fundador e CEO da Elancers, multinacional brasileira no segmento de sistema de gestão de recrutamento e seleção, Fundador e CEO do Vagas Online e Sócio Diretor da Consultants Group by Tegon. Com experiência de 30 anos na área de RH, é pioneiro no Brasil em construção e implementação de soluções informatizadas para RH, como o VagasOnline.com.br, um dos maiores sites de emprego do País. Palestrante em vários congressos e universidades sobre temas relacionados à Gestão de Pessoas, Perfil Comportamental e Tecnologia da Informação.