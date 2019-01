Câncer de pulmão é o segundo tumor mais frequente no Brasil

Tabagismo é o maior fator de risco para a doença São Paulo, 31 de janeiro do ano 2019 – De acordo com o Instituto Nacional de Câncer (Inca), o câncer de pulmão é o segundo mais comum no Brasil, ficando atrás apenas do câncer de pele do tipo não melanoma. A previsão do instituto é de que em 2019 sejam diagnosticados mais de 31 mil novos casos de câncer de pulmão no País. E o principal vilão responsável pela alta incidência desse tipo de tumor é o tabagismo. “O uso de tabaco corresponde a mais de 90% dos casos de câncer de pulmão no Brasil. Quanto mais cigarros a pessoa fuma por dia e quanto mais tempo a pessoa fumar na vida, maior será a probabilidade de desenvolver câncer de pulmão”, alerta William Nassib William Júnior, diretor médico de Oncologia Clínica e Hematologia do Centro Oncológico da BP – A Beneficência Portuguesa de São Paulo. Tratamento personalizado Ao identificar os sintomas como cansaço, fraqueza, perda de peso, tosse persistente, respiração curta, perda de fôlego, escarro com sangue, rouquidão e dor no peito, a pessoa deve buscar ajuda médica. Para maior assertividade no tratamento é importante procurar por um polo de saúde que proporcione assistência integrada no tratamento do câncer. “No Centro Oncológico da BP, estruturado no modelo de cancer center, equipes multidisciplinares discutem cada caso de forma personalizada para definir a melhor estratégia de tratamento, garantindo segurança e qualidade de vida para os clientes”, explica William Nassib William Júnior. O oncologista ressalta que, para se manter saudável, é fundamental não fumar e não ficar exposto à fumaça do tabaco, além de manter uma dieta balanceada, praticar atividades físicas e ter um acompanhamento médico. Para falar mais sobre este e outros assuntos, a BP possui um time reconhecido de profissionais atuantes em várias especialidades médicas. Não deixe de nos procurar quando necessitar de uma fonte médica para sua pauta. Sobre a BP – A Beneficência Portuguesa de São Paulo A Beneficência Portuguesa de São Paulo agora é BP, um polo de saúde moderno e atualizado que valoriza a vida de todos e de cada um. Composto por 4 hospitais com foco em alta complexidade e que atendem diferentes perfis de clientes e outros 3 serviços que contemplam medicina diagnóstica, atendimento ambulatorial e educação e pesquisa, a BP compreende mais de 220 mil m² construídos, 7.500 colaboradores e 4.500 médicos distribuídos em 8 edifícios e cerca de 50 clínicas nos bairros da Bela Vista, onde são concentrados os serviços privados, e da Penha, onde são oferecidos os serviços para clientes regulados pelo Sistema Único de Saúde (SUS). O polo de saúde é composto pelo Hospital BP, referência em casos de alta complexidade, pronto-socorro geral e corpo clínico especializado para clientes de planos de saúde e particulares; pelo BP Mirante, hospital que oferece um corpo clínico renomado, pronto atendimento privativo, hotelaria personalizada e cuidado intimista para clientes particulares e de planos de saúde premium; pelo BP Essencial, hospital que tem foco na qualidade assistencial e oferece acomodações compartilhadas para clientes de planos de saúde básicos e particulares; pelo BP Hospital Filantrópico, que oferece cuidado humanizado e eficaz para clientes regulados pelo Sistema Único de Saúde (SUS); pela BP Medicina Diagnóstica, um completo e atualizado centro de diagnósticos e de terapias, que oferece exames laboratoriais, de imagem, métodos gráficos e de todas as outras especialidades diagnósticas; pelo BP Vital, uma rede de clínicas e consultórios de diversas especialidades médicas que atua de forma integrada com os demais serviços da BP; e pela BP Educação e Pesquisa, tradicional formadora de profissionais de saúde que capacita profissionais por meio de cursos técnicos e de pós-graduação, residência médica, eventos científicos e é responsável por gerenciar mais de 100 estudos e pesquisas na área da saúde com o intuito de contribuir para a evolução da Medicina no País. Fn | MSL Andreoli